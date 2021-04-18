朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統拜登好友、前聯邦參議員陶德率團訪台，但政府沒安排訪團跟在野黨會面，國民黨主席江啟臣批評「小鼻子、小眼睛」，不過，國民黨前主席朱立倫卻認為「美方接觸官方就是代表朝野」，認為朝野應一致親美，此說法被指是打臉江啟臣。對此，江啟臣18日強調，台灣的聲音不應被片面解讀，也不應被任何一黨壟斷，因此國際友人不管透過任何形式來訪，國民黨絕對會爭取讓不同的聲音被國際聽到。

針對江啟臣批評民進黨執政後，很少安排外國訪團與在野黨交流，朱立倫17日上午重申，美方接觸官方就是代表朝野，若訪問團有時間，再與各政黨接觸更好，同時強調朝、野應一致親美。

江啟臣18日受訪時表示，台灣是民主社會，有多元聲音，國民黨作為最大在野黨，當然希望多元不同的聲音能被國際友人聽到，來台灣的國際友人有很多不同形式，有美方主動派來的，有外交部邀訪的，不管任何形式，國民黨絕對爭取，讓不同聲音被國際人士聽到。

江啟臣表示，這也是為什麼他希望恢復駐美華府辦公室的原因，他認為，台灣的聲音不應被片面解讀，也不應被任何一黨壟斷，尤其在台海情勢詭譎多變、相對複雜情況下，希望國際友人不要因為資訊的侷限做出任何誤判。