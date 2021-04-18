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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣憂國際友人誤判　王定宇：蔣萬安、陳以信無法傳遞訊息？

▲▼立法委員江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲兼任國民黨主席的立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團16日完成本次訪台行程，不過AIT在行程安排上，並未依過去慣例邀請在野黨主席會晤，這讓國民黨主席江啟臣跳腳，他則呼籲國際友人，不要因為資訊的侷限做出誤判。對此，民進黨立委王定宇則反問，江啟臣是認為國民黨立委陳以信、蔣萬安無法傳遞藍營正確訊息？

熟悉涉外事務人士都清楚，過去美方重要賓客只要訪問台灣，慣例皆由AIT主責安排行程，而外交單位、主政者都持配合態度，也就是「主隨客便」；在國民黨執政時期，美方也都會「主動」希望AIT能幫忙安排與在野黨見面，而時任民進黨黨主席蔡英文也因此與諸多美方賓客建立關係。

不過，這次陶德訪問團抵台，AIT在行程安排上，跳過了國民黨主席江啟臣，而是僅透過發「秘密會議」通知的方式，邀請「不分區」立委陳以信、立委蔣萬安進行會晤。這讓江啟臣大跳腳，但他只把矛頭指向民進黨與外交部。

對於江啟臣跳腳，同黨的前主席朱立倫也不客氣地打臉，不認同所謂不幫忙在野黨安排見面的說法。他認為「美方接觸官方就是代表朝野」，朝野對外應該一致。

面對各方反噬的浪潮，江啟臣18日受訪時再次表示，台灣是民主社會，有多元聲音，國民黨作為最大在野黨，當然希望多元不同的聲音能被國際友人聽到，來台灣的國際友人有很多不同形式，有美方主動派來的，有外交部邀訪的，不管任何形式，國民黨絕對爭取，讓不同聲音被國際人士聽到。

江啟臣表示，這也是為什麼他希望恢復駐美華府辦公室的原因，他認為，台灣的聲音不應被片面解讀，也不應被任何一黨壟斷，尤其在台海情勢詭譎多變、相對複雜情況下，希望國際友人不要因為資訊的侷限做出任何誤判。

對此，民進黨立委王定宇則在臉書表示，先不說國家級「資訊」是時時刻刻都在搜集、研判，單就這次拜登特使團邀請六位立委與談，其中民進黨兩位、國民黨兩位、民眾黨與無黨籍各一位，且是由美方負責規劃邀請。

王定宇反問江啟臣，請問所謂「國際友人不要因資訊侷限誤判」，是哪裡侷限？還是國民黨主席認為，這兩位國民黨立委無法傳遞藍營正確訊息？

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