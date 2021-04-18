綠營「3問」江啟臣：開放美牛卻反美豬？反日本核廢水卻挺核四？

▲民進黨向江啟臣提出「三問」，要求國民黨在舉行宣講時，必須先向國人說明清楚這些問題的立場與態度。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨18日召開「828公投全台宣講啟動」記者會，民進黨發言人謝佩芬向國民黨主席江啟臣提出「3問」，要求國民黨在宣講時，說明清楚這些問題的基本態度與立場。

謝佩芬表示，民進黨對於八月公投的態度非常明確，就像總統蔡英文日前所說，針對828公投，執政團隊不提對案，因為公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會，會依照自己的節奏進行，不會隨他黨起舞。

謝佩芬說，民進黨作為一個負責任的政黨，也會清楚告訴民眾對於公投的態度，如果只是用政治操作而迴避整體的國家發展政策，民眾還是會看出來誰只是利用公投做政治對抗謀取自己的政治利益。

謝佩芬強調，國民黨主席江啟臣應該告訴台灣人民為何同樣國際標準，國民黨當年可以開放美牛，現在卻要反對美豬？為何國民黨反對日本東電排放核廢水，卻要支持重啟核四商轉呢？

再者，謝佩芬反問，國民黨一面喊反空污，卻又反對民進黨政府已從國民黨手中大幅縮減面積，更能同時兼顧保護藻礁與能源轉型的第三天然氣接收站，請江啟臣主席在宣講第一場就應該說明清楚國民黨這些態度、立場。