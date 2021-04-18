美外交官揭台美斷交秘辛　趙少康：國民黨任何時期都比共產黨民主

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國民主黨曾歷台美斷交的外交官阿特伍德（J. Brian Atwood）近日指出，台美斷交的背景其實是「國民黨政權獨裁又不受歡迎」。對此，中廣董事長趙少康直言，如今台灣已走向自由開放，反觀共產黨專制獨裁，為何美國不與中華人民共和國斷交，與中華民國復交? 更何況國民黨在任何時期都比共產黨民主 。

趙少康18日在臉書表示，同情民進黨的阿特伍德就跟當年同情共產黨的斯諾(Edgar Snow)一樣，反正就是討厭國民黨，希望國民黨倒台，如果阿特伍德的論點成立，台灣現在這麼好，美國不就應該跟中華民國復交、跟中華人民共和國斷交，再通過一個「中國PRC關係法」就好。

趙少康指出，1979年台灣仍處於戒嚴，與中共在交戰狀態，就算與歐美國家無法相比，但仍有地方自治選舉，也選出不少黨外人士，無論怎樣都一定比中共更民主，但美國還是選擇放棄台灣與中共建交。

趙少康提到，阿特伍德大可不必為美國的戰略考量擦脂抹粉，畢竟美國的外交政策一直以來都是以「美國的國家利益｣為最優先考量，好比1949年的中國內戰、1970年的越戰、1979年台美斷交、2019年敘利亞庫德族撤兵以及目前的阿富汗全面撤軍等皆是如此。

趙少康認為，國民黨的好壞與美國當年的戰略考量根本上無涉，說穿了，當年是因為中國大陸越來越強大、可以制衡蘇聯，美國才拋棄台灣，轉而支持共產極權的中國，而如今中國崛起威脅到美國的霸權地位，因此需要把台灣作為制衡的棋子，將中國除之而後快，絕非民主考量。

趙少康說，國際現實本來就是如此，每個國家都應以自己的國家利益為出發點，如今面對萊豬、核廢水等議題時，民進黨政府更應為台灣利益及尊嚴，告訴人民為什麼這麼做？又換到了什麼？而不是緊抱美、日大腿，被人予取予求，反而讓人佔便宜又瞧不起。