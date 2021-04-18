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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不是只有昶佐會唱歌」　賴清德開金嗓！獻拿手歌曲逗樂全場

記者黃巈禾／台北報導

副總統賴清德日前與閃靈樂團主唱、無黨籍立委林昶佐一同參訪KKBOX願境網訊股份有限公司，了解產業現況。期間，賴清德順利通過Podcast相關的快問快答，被問到是否愛唱歌時還直言「不是只有昶佐會唱歌！」話一說完隨即獻唱拿手歌曲，逗得大家哈哈大笑。

▲▼賴清德參訪KKBOX。（圖／總統府提供）

▲賴清德參訪KKBOX。（圖／總統府提供，下同）

賴清德抵達後首先聽取簡報，了解公司簡介、發展歷程、產業現況及未來願景。賴清德致詞時表示，KKBOX的理念是「每個聲音，都具有啟發人心的力量」，這個理想需要透過大家的創意及努力來實現，KKBOX的表現十分傑出，運用雲端技術提供音樂串流服務，不僅讓歌迷獲得便捷且豐富的聆聽體驗，也讓音樂創作者能夠有平台去宣傳、推廣他們的音樂。

▲▼賴清德參訪KKBOX。（圖／總統府提供）

賴清德提到，KKBOX在短短幾年內，已經在台灣、日本、新加坡、馬來西亞及香港布局，更是台灣線上數位音樂市占率的第一名，擁有亞洲最大的華語音樂曲庫，；此外，KKBOX除了提供音樂愛好者及音樂人很好的平台外，也協助保留台灣的流行音樂文化，若沒有KKBOX的努力，台灣的流行音樂恐怕會被來自日本、韓國及中國的流行音樂所取代，對台灣的流行音樂文化相當不利。

▲▼賴清德參訪KKBOX。（圖／總統府提供）

賴清德除了肯定KKBOX提供音樂串流平台，也提到總統蔡英文上任後，政府保持開放的態度，希望台灣的競爭力持續增加，各方面的人才都可以在這片土地上找到發揮理想的空間，對於數位產業目前所遭遇到的困難，政府很願意和業界共同面對、解決，讓大家在未來有更好的發揮空間。

賴清德現場也體驗棒球為主題進行Podcast策展，以「副總統親挑：台灣職棒雜談」為題，挑選台灣在地與Podcast 相關優質節目，也精心挑選15首充滿台灣味的本土好歌編成《台味當道：本土好歌》歌單，與 Podcast 聽眾及樂迷們分享他對棒球的熱愛及台灣優質樂曲。

▲▼賴清德參訪KKBOX。（圖／總統府提供）

接著，賴清德順利通過與台灣熱門Podcast 相關的快問快答，現場氣氛十分輕鬆熱絡。被問到是否喜歡唱歌、最拿手的歌曲是什麼？賴清德直言「妳問對人了！跟妳講不是只有昶佐會唱歌而已，我有一首歌在基層的時候被點唱最多次，我每一次唱，大家都會跟著拍手，而且都很感動人，如果你們要聽，我現在就可以唱給你聽。」

賴清德話一說完，現場尖叫聲不斷。賴清德接著說道，當時他中文唱完，會被要求再唱英文版。主持人驚呼「什麼！是雙聲帶？」賴清德開唱「祝你生日快樂…」原來是生日快樂歌，而賴清德展現幽默一面，也逗得現場歡笑聲不斷。

▲▼賴清德參訪KKBOX。（圖／總統府提供）

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