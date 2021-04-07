　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭南榕衝破威權禁忌　賴清德：台灣人也有自己的1989年

▲▼賴清德悼念鄭南榕。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德悼念鄭南榕。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是鄭南榕逝世32周年，也是言論自由日。副總統賴清德今天發文紀念，1989年是世界急速改變的一年，包含蘇聯解體、柏林圍牆倒塌、中國六四天安門事件，都發生在這一年。「我們台灣人也有自己的1989年。那一年的今天，鄭南榕用他自己的性命，為我們衝破威權的禁忌，開創了自由的時代。」

賴清德說，32年來台灣改變了很多，現在的年輕人可能很難想像，台灣曾經走過那樣的年代。鄭南榕先生的故事可能大家有聽過，當年他為了捍衛言論自由，拒絕接受執政者給他的叛亂罪名，在國家機器企圖逮捕他時，如他所宣告，在雜誌社裡面自焚而死，向國民黨政權表達最深沉的抗議。

賴清德說，他的殉道激起了波濤壯闊的運動。「Nylon幫我們衝在前面。如果我們再卑躬屈膝，我們怎麼對得起他的犧牲。」鄭南榕的自焚為兩年後廢除《刑法100條》的運動，撒下了種子，台灣一步一步往民主自由的道路邁進。

為了感念鄭南榕的犧牲，台南市自2012年起宣佈每年4月7日為台南言論自由日，2016年民進黨再次執政後也正式核定為國定言論自由日。

賴清德說，Nylon當時所追求的百分百言論自由，讓今天腳踩在這塊土地上的人可以呼吸自由的空氣，也讓大家及早明白，唯有民主自由體制才是對人類發展最好的制度。過去一年多來全球都在疫情籠罩下，台灣防疫能夠成為全球典範，是因為公開透明的民主體制，保障了民眾的健康安全，對抗了病毒的肆虐襲擊。

「我們的民主自由之路並非全然順遂。」賴清德說，現在更有一股外部力量，濫用台灣的言論自由攻擊台灣的民主體制，因此台灣內部必須團結，並持續深化民主發展，才能讓鄭南榕所追求百分之百言論自由的精神與理念傳遞下去，願鄭南榕在天之靈永遠守護著台灣。

ET快訊
獨／吹哨者爆東新營造黑幕！　黑猴父子遭約談
女參加親友喪禮後離奇失蹤7天　今尋獲已身亡
「竹北今晚送肉粽」 路線曝！國中晚自習提早下課　當地人崩潰
工程車副駕出軌後逃跑　花蓮刑大埋伏逮到人了
「2hrs肉體接觸」只花299元　他見高職妹爽歪！真相神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「火車翻覆蘇貞昌沒震怒」　賴士葆：台鐵局長沒你要的人馬？

太魯閣號為鑑！侯友宜喊話台鐵：新北293處急需軌道障礙物監測系統

改革台鐵　政院規劃三階段：組織調整、解決財務問題、效能經營

新北現蹤非洲豬瘟海漂豬　蘇貞昌：邊境防疫全力以赴守護台灣豬

拉法葉升級案假國造？　海軍駁：優先採中科院研製裝備

柯文哲為邱昱凱打造「薪水條款」？　北市府澄清：2016年就訂定了

游錫堃：台灣奪民主指數東亞之冠　能撫慰鄭南榕在天之靈

藍營轟募款「發災難財」　網超時空打臉：馬政府拿國人救命錢捐大陸

徐國勇：台灣的民主自由防止疫情擴散　比共產國家好太多

李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎　王美惠、潘孟安發文恭賀

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

「火車翻覆蘇貞昌沒震怒」　賴士葆：台鐵局長沒你要的人馬？

太魯閣號為鑑！侯友宜喊話台鐵：新北293處急需軌道障礙物監測系統

改革台鐵　政院規劃三階段：組織調整、解決財務問題、效能經營

新北現蹤非洲豬瘟海漂豬　蘇貞昌：邊境防疫全力以赴守護台灣豬

拉法葉升級案假國造？　海軍駁：優先採中科院研製裝備

柯文哲為邱昱凱打造「薪水條款」？　北市府澄清：2016年就訂定了

游錫堃：台灣奪民主指數東亞之冠　能撫慰鄭南榕在天之靈

藍營轟募款「發災難財」　網超時空打臉：馬政府拿國人救命錢捐大陸

徐國勇：台灣的民主自由防止疫情擴散　比共產國家好太多

李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎　王美惠、潘孟安發文恭賀

婦劇咳一年多以為肺阻塞！醫撥氣管揪兇手：愛喝魚湯惹的禍

六月臉發白一起床狂吐：以為我懷孕了！李易鬆口三胎計畫

邵雨薇曝與吳慷仁甜蜜日常　逛街先挑男裝「他覺得我都好看」

Archegos爆倉內幕曝光！大摩偷跑「拋售50億美金」躲浩劫

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

墨西哥緊急授權「印度疫苗」　實驗數據有效率達81％

富邦新洋砲很有侵略性　飛利士：對投手是挑戰

萬華分局外牆「大鴿子」斥資490萬　北市警局首座公共藝術

賓士醉駕追撞黃牌「吳柏毅」緊關窗　為這原因衝出開譙推車踹人

廁所老是傳出水聲　媽半夜驚見「衛喵股長」崩潰：快住手啊！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

人老車老公司老！劉寶傑：台鐵多可怕

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼了

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

即／李正皓網路爆料！徐榛蔚怒開吉

網推「王定宇接台鐵局長」全因這理由！　羅友志笑翻：我認同...

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

環狀線北環段恐釀「貨櫃車撞捷運」　詹順貴：為某人政績蠻幹到底

快訊／「看見事故列車觸目驚心」　林佳龍：我會永遠陪伴

外送平台興起　蘇貞昌指示加強管理

林佳龍身價近3億　存款2年增2452萬

幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

台灣晚婚趨勢統計曝光　男初婚年齡32.6、女30.4

海漂豬驗出非洲豬瘟　蘇貞昌指示訪視全國養豬場

更多熱門

相關新聞

鄭南榕逝世32年　蔡英文：珍惜言論自由、辨識假訊息

鄭南榕逝世32年　蔡英文：珍惜言論自由、辨識假訊息

今天是鄭南榕逝世32周年，也是言論自由日。對此，總統蔡英文呼籲國人珍惜言論自由，並且多查證、辨識假訊息。

鄭南榕逝世32周年　民進黨：守護民主是最好紀念方式

鄭南榕逝世32周年　民進黨：守護民主是最好紀念方式

蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐1個月薪水　助太魯閣號傷亡家屬

蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐1個月薪水　助太魯閣號傷亡家屬

3至親罹難　賴清德緊握獨活母手：節哀

3至親罹難　賴清德緊握獨活母手：節哀

快訊／賴清德「銜總統之命」喊話花蓮院所　　全力醫治太魯閣號傷患

快訊／賴清德「銜總統之命」喊話花蓮院所　　全力醫治太魯閣號傷患

關鍵字：

賴清德鄭南榕

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面