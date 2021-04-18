開媽媽的車...台中18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

記者李忠憲／台中報導

剛滿18歲的紀姓男子開母親名下的白色小客車行經台灣大道、安和路口，違規迴轉，害對向直行的紅色BMW反應不及直接撞上，所幸只受輕傷。警方查出紀男無照駕駛，車主是他母親，除釐清肇責外，將先對紀男開罰無照駕駛，如確認紀母借車，將連帶開罰。

▲白色小客車路口違規迴轉，遭紅色BMW撞上。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨4點許獲報，西屯區台灣大道四段、安和路口發生車禍，消防隊立刻出動人車到場，發現白色小客車與紅色BMW小客車碰撞，白車18歲紀姓駕駛沒受傷，紅車32歲黃姓駕駛頸部與雙手受傷，隨即將黃送往中港澄清醫院治療，所幸只有輕傷。

▲▼紅色BMW撞上後衝撞路邊圍牆，車體嚴重受損。（圖／民眾提供）

警方到場蒐證，發現紀姓男子並沒有駕駛執照，紀男一開始供稱，他當時路口要左轉，只是停代轉區突出去一點而已，對方直行開很快就撞上。警方經調閱現場監視器，發現紀男根本扯謊。

▲▼白色小客車路口違規迴轉，紅色BMW反應不及就撞上去。（圖／民眾提供）

原來，事發前紀男開車到路口，未待轉等左轉燈亮再通行，直接迴轉，對向直行的黃男因反應不及，撞上後整車旋轉，再往外側衝去撞上路邊圍牆，真相大白，紀男才坦承是自己違規釀禍。

警方表示，雙方經酒測排除酒駕，肇事原因有待釐清。經查白車是去年購買的新車，車主是紀男母親。對於紀男是偷開母親的車出門，或是母親知情讓他開出門，這都有待釐清。紀男無照駕駛，ㄐ將先依道路交通管理處罰條例開罰6000元至12000元；母親如確定借車給兒子開，依同法21條第5項，一樣對母親開罰6000元至12000元，2人都要記點。

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