缺席葬禮…梅根送「手寫卡片+花圈」追念　花語曝光竟藏深意！

▲無法出席葬禮的梅根，親手為菲利普親王寫了一張卡片，並置放在花圈上。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

菲利普親王的葬禮在4月17日舉行，因有孕在身而無法出席葬禮的梅根，給親王寄了一張手寫卡片，並置放在她與丈夫哈利王子合送的花圈上。

Prince Philip funeral: Meghan Markle leaves handwritten card on wreath of locally-sourced flowers https://t.co/vAJDamVekZ — GOB TV and Radio (@gobradiouk) April 18, 2021

綜合《紐約郵報》和《太陽報》報導，懷孕的梅根無法取得醫生的適航證明，只好遵醫囑待在洛杉磯，透過直播觀看葬禮。為了表達對菲利普親王的悼念，梅根親手寫了一張卡片，並將其放置於她與哈利專門為紀念菲利普親王而挑選的花環上。卡片內容並未被公開，不過梅根一直以書法很好而聞名。

報導稱，哈利與梅根所贈送的花圈，是由他們當年婚禮上的花藝師克勞斯里（Willow Crossley），所親手製作。花朵的選擇也十分講究，其中包括代表菲利普親王故鄉的希臘國花葉薊（Acanthus Mollis，又稱Bear's Breeches）、象徵英國海軍的海冬青（Sea Holly），以及紀念親王出生月份6月的玫瑰。此外，花圈上還有著風鈴草、迷迭香和薰衣草，分別代表了感激、永恆不渝的愛、懷念和奉獻。

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