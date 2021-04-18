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統一台灣有時間表？陸副外交部長：這是一個歷史進程

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部副部長樂玉成16日接受《美聯社》專訪，在被問到大陸對統一台灣有無「時間表」時，他僅表示「這是一個歷史進程」，但向美國強調「不要打台灣牌」，因爲那是一張危險的牌。

▲▼中國大陸外交部副部長樂玉成。（圖／翻攝中國外交部）

▲樂玉成接受專訪。（圖／翻攝中國外交部）

對於美國近日派出訪團來台，樂玉成指出，台灣問題涉及中國的核心利益，中國政府在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間，「我們堅決反對任何形式的美台官方往來，無論是低級別還是高級別。」

樂玉成強調，美國不要打台灣牌，這是一張危險的牌，「一個中國原則是中國的紅線，我們絕不允許越線行為。」

對於大陸是否加速統一台灣的進程，樂玉成表示，中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了，「我們永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移。我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除。」

對於大陸有無統一台灣的「時間表」，樂玉成只回應，「這是一個歷史進程。」

▼大陸海警船在南海航行。（圖／路透）

▲▼中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）

另外，對於中美近日在南海的角力，樂玉成表示，南海距離美國本土有7000多英里，但對中國來說是家門口，美國卻大老遠跑到南海來，而且還開著軍艦、戰機，帶著武器，「過去一年美國向南海派出軍機約4000架次，軍艦130多艘次，美國到南海來幹什麼？南海這個地方本來風平浪靜，偏偏美國在這裡不斷地炫耀武力，興風作浪，製造事端。」

樂玉成指出，南海正常航行與飛越不存在任何問題，「至於美國能不能來南海？我給你打個比方，你家門口的路通常行人可以來來往往，但是如果有人在你家門口拿著武器耀武揚威，秀肌肉，甚至還向你家裡窺探張望，長期逗留不走，那就是一種挑釁、一種騷擾、一種威脅，當然遭到堅決反對。所以關鍵是在這裡幹什麼，而不是能不能來。」

樂玉成強調，美國不是南海問題的當事方，中國正與東盟國家通過外交渠道推進「南海行為準則」磋商，希望美國能夠多做有利於地區穩定的事，不要挑釁、挑事，這很容易導致「擦槍走火」，引發不必要的麻煩，「維護海上安全符合中美共同利益，中美可以就海洋開發與保護等開展合作。」

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