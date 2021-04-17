「不要救我了啦」熟女跳台中港　海巡急救援...一查她已非第一次

▲女子跳台中港輕生，海巡即刻著裝下水救人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

又來了！台中簡姓女子之前曾來台中港跳港輕生獲救，16日傍晚竟又再度來跳港。海巡署梧棲安檢所第一時間發現異狀，立刻通報消防等單位前往，並出動救生艇順利將她拉上送醫，只是簡女不斷歇斯底里狂叫，還說「不要救我了啦！」只能交由警方釐清並通知家屬。第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，尋求管道解決問題。

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所16日下午5點半許，透過監視器執行港監時，發現有一名女子行為異常，研判可能會跳港輕生，立刻通報立刻通報台中港務消防隊防風林分隊一起前往現場救援。只是，該名女子在救援人員到場前，就已脫下鞋子後直接跳港，並頭朝下一動也不動，後來又有揮動手掙扎。值班人員見情況緊急，立即加派90P救生艇前往。

▲▼女子脫鞋站港邊，突然一躍而下。（圖／民眾提供）

搜救人員到場後，發現該名女子已在水中載浮載沉，立刻著裝下水前往將該名女子頭部朝上保持露出水面，經確認仍有意識後，再由救生艇人員將她拉上艇。經確認該名女子有輕微嗆水現象，但情緒不穩，上救護車前還直說「不要救我了啦！」，立刻將她送醫治療。

▲▼海巡人員下水救起女子後，由消防隊送醫治療。（圖／民眾提供）

據了解，該名女子為46歲簡姓女子，家住台中，經查已非第一次來台中港跳港。由於女子身上沒有包包，加上現場持續歇斯底里的狂叫，只能先行送醫，交由警方協助聯絡家屬。

第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助；海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線。

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