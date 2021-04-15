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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！25歲Uber外送員闖燈撞BMW「血濺馬路」慘死…機車全碎

記者許力方、李忠憲／台中報導

台中市西區14日凌晨發生一起死亡車禍，25歲王姓Uber外送員騎車行經民權路、後龍街口時，與24歲王姓男子駕駛的黑色BMW撞上，雖然車速不快，外送員仍彈起重摔倒地失去生命跡象，機車當場碎裂、坐墊噴飛，送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。警方調閱路口監視器，確認外送員騎車闖紅燈，初判為違反號誌釀禍。

事發於14日凌晨1時許，王姓外送員騎車沿著民權路往台灣大道行駛途中，在後龍街口闖越紅燈號誌，撞上一輛黑色BMW，他人當場噴飛滑行數公尺遠，重摔倒地動也不動，目擊者嚇壞直呼「他飛很遠！」附近民眾聽聞巨大撞擊聲響，紛紛趕過來幫忙，BMW駕駛與副駕駛也趕緊下車報案。

▲▼台中25歲Uber外送員撞BMW慘死。（圖／東森新聞）

▲▼台中25歲Uber外送員撞BMW慘死。（圖／東森新聞）

▲▼台中25歲Uber外送員撞BMW慘死。（圖／東森新聞）

▲台中25歲Uber外送員撞BMW慘死，機車幾乎全碎。（圖／東森新聞）

警消獲報到場時，男子已經沒有呼吸心跳，緊急送往中國醫藥大學附設醫院，經7小時搶救仍因傷重宣告不治。車禍撞擊力道猛烈，BMW車頭缺了一角，左側破裂幾乎全毀。機車四分五裂，不僅坐墊噴飛，連車燈、電線也都跑出來，地上零件、車殼四散，掉落地面的外送袋裡面則是空的，可見當時騎士速度與衝擊力之大。

警方調查發現，雙方都沒有酒駕情事，事發前還有一名行人剛過完馬路，初步研判機車騎士違反號誌，闖越紅燈通行，全案依交通事故處理程序轉交交通大隊分析，進一步釐清肇事原因。

▼外送員闖紅燈撞飛死亡，地上留下明顯刮痕。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼ 台中uber eat碰撞BMW，外送員送醫搶救亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼ 台中uber eat碰撞BMW，外送員送醫搶救亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

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