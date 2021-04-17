高雄轎班過火跌成一團「24人燒燙傷送醫」　驚悚影片曝光！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市甲仙區震威宮17日舉行宮廟活動，下午5點多驚傳意外，轎班成員扛著神轎在過火時不慎摔倒，連帶後面成員也跟著摔跤，事故共造成24人受燒燙傷送醫，而事發當時影片也曝光了。

▲高雄震威宮過火儀式，信徒疑似不耐木炭高溫跌倒。（圖／記者許宥孺翻攝）

影片中可見到，轎班成員和信徒前後踏過木炭，不過疑似過火木炭疑似沒控制好溫度，有抬著神轎的轎班人員疑似不耐高溫跌倒，而跟在後頭的成員也跌成一團，木炭隨即著水，並傳來陣陣鞭炮聲，圍觀人員趕緊上前幫忙。

▲高雄震威宮過火儀式，信徒疑似不耐木炭高溫跌倒。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市消防局在17日下午5點21分接獲報案，甲仙區中興路震威宮舉辦廟會活動，在舉行過火儀式時發生意外，造成多人燒燙傷，勤指中心前後共派12車22人前往處置，後統計現場共有24人受傷，分別為23名男性及1名女性，年紀最小為17歲，年紀最大則為70歲，腳底分別有1至3度不等灼傷，分送旗山醫院、義大醫院和旗山重安醫院治療，所幸傷勢皆無大礙。

▲轎班成員抬著神轎，過火時不慎跌倒，後頭也跌成一團。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲木炭隨即產生明火，圍觀人員趕緊上前救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄甲仙震威宮17日宮廟活動傳出意外，共24人受燒燙傷送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

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