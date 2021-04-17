高雄蓮池潭「乾涸可養雞」　網噴笑：某人快來兌現跳潭承諾啦

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

南部水情告急！高雄市政府宣布，即日起公私立游泳池及洗車業全面暫停供水。臉書「高雄點 Kaohsiung.」也發布蓮池潭水位下降現況，不僅出現沙洲和淤泥，岸邊還有雞鴨到處走動，不過也有網友想起和蓮池潭頗有淵源的前立委黃昭順，搞笑稱「「昭順阿姨可以跳了啊」。

▲左營蓮池潭水位大降，網友笑稱已是「蓮池塘」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南部水情告急，左營蓮池潭水位大降。（圖／記者吳世龍攝）

因應水情持續嚴峻，高雄市政府16日召開旱災應變中心會議，宣布自17日開始，高雄市公、私立游泳池（包含飯店附設游泳池）及洗車業(包含加油站附設洗車場及自助洗車場)全面停止供水，實際停水時間由自來水公司個別通知後實施，並配合旱災中央災害應變中心第11次工作會報決議，提升工業節水至11%，非工業節水20%。

社群媒體「高雄點 Kaohsiung.」日前就發布高雄蓮池潭現狀，表示「蓮池潭乾到都快變成綠地了」。有網友表示，「變蓮池塘了」、「乾到都養起雞來了」、「鴨子都不能游泳了」、「意外的乾淨」；也有網友建議，「趁現在趕快清淤泥，雨季才有足夠空間存水」。

▲蓮池潭乾涸現況曝光，網友稱潭底可養雞鴨了。（圖／翻攝自臉書／高雄點 Kaohsiung.）

但也有不少網友趁機消遣前立委黃昭順，因為她在2019年12月曾和韓國瑜在蓮池潭邊玩趣味遊戲，約定「輸了跳蓮池潭」，但是這句承諾仍然沒實現。網友說：「昭順阿姨可以跳了啊～現在跳下去起來還是乾乾的，還可以兌現政治承諾，雙贏欸」、「這樣跳下去會插土欸」。

《ETtoday新聞雲》實際到蓮池潭查看，發現部分區域乾涸到出現小沙丘，知名地標「龍虎雙塔」下也看得到大片淤泥，不過潭底大致還算乾淨，沒有什麼垃圾，仍有少許遊客在潭邊觀光拍照。

▲▼談起蓮池潭現況，有網友消遣前立委黃昭順。（圖／記者吳世龍攝）