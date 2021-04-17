美日峰會安保條約重申保衛釣魚台　國民黨：蔡英文應堅定捍衛主權

▲釣魚臺。（圖／CFP）



記者蔡文鈴／台北報導

美日峰會16日落幕，雙方聯合聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性，將共同面對中國在東海及南海的挑戰，另外也提到尖閣諸島（釣魚台）屬於日美安保條約的範圍，美國將保衛日本領土不受武裝攻擊。對此，國民黨發言人、國際部副主任何志勇要求，蔡政府應堅定捍衛我國主權，並點名駐日代表謝長廷、外交部應做出適當回應。

美日的聯合聲明中重申，尖閣諸島屬於日美安保條約的範圍，菅義偉和拜登表明1960年的美日安保條約第5條適用於尖閣諸島 (我國稱釣魚台) ，而依據該條規定，美國將保衛日本管理下的領土不受武裝攻擊。

何志勇要求蔡英文政府說明，對於拜登和菅義偉的聯合聲明中，將釣魚台列嶼納入美日安保條約的範圍，他點名，外交部、駐日代表謝長廷是否已做出即時且適當的回應，而民進黨政府應向國人報告當下因應之道。

何志勇表示，釣魚台列嶼不僅是我國領土，而且是宜蘭漁民的重要漁場。2013年的「台日漁業協定」就是在擱置主權爭議的基礎上簽署的。

何志勇強調，民進黨要調整心態，已經執政快5年了，執政了就要依法堅定捍衛國家主權及相關權利，無論透過外交抗議、談判等等，該做的動作要做，不然會逐漸在國際法理上站不住腳，難道這是強調「台灣價值」的民進黨想要見到的嗎？