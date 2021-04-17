國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝　綠營：江啟臣說謊被同黨同志打臉

▲民進黨列出國民黨羞辱國際友人8大事蹟。（圖／民進黨發言人臉書）



記者陶本和／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團16日完成本次訪台行程，不過AIT在行程安排上，並未依過去慣例邀請在野黨主席會晤，這讓國民黨主席江啟臣跳腳，但把只把矛頭指向綠營與外交部。對此，民進黨發言人也整理了國民黨羞辱美方的8大事蹟。

據了解，熟悉涉外事務人士都清楚，過去美方重要賓客只要訪問台灣，慣例皆由AIT主責安排行程，而外交單位、主政者都持配合態度，也就是「主隨客便」；在國民黨執政時期，美方也都會「主動」希望AIT能幫忙安排與在野黨見面，而時任民進黨黨主席蔡英文也因此與諸多美方賓客建立關係。

不過，這次陶德訪問團抵台，AIT在行程安排上，跳過了國民黨主席江啟臣，而是僅透過發「秘密會議」通知的方式，邀請「不分區」立委陳以信、立委蔣萬安進行會晤。這讓江啟臣大跳腳，但他只把矛頭指向民進黨與外交部。

對此，民進黨發言人在陶德訪團結束所有訪台行程後，透過臉書整理了江啟臣主政以來，國民黨羞辱國際友人的事蹟。首先，是2020年8月30日，在美國衛生部長阿札爾訪台時，謝龍介抹黑他是瘦肉精的老闆；同年的9月1日，對於捷克議長韋德齊到立法院演講，而立委陳玉珍在議場外舉牌抗議。

接著，2020年9月7日，國民黨主席江啟臣拒絕AIT的邀宴；2020年9月17日，美國務院次卿柯拉克訪問台灣時，國民黨立委陳玉珍、葉毓蘭與賴士葆等人，赴松山機場抗議。

在2020年12月16日，AIT處長酈英傑拜會台中市政府，但盧秀燕違反外交誠信，突襲並當眾羞辱；而2020年12月17日，謝龍介更聲援盧秀燕，認為AIT應該向盧秀燕道歉。

到了2021年1月8日，國民黨立委費鴻泰反對美國駐聯合國大使克拉芙特訪問台灣，並批評她是不是好客，是「惡客」；而2021年4月14日，美國前參議員陶德訪台，國民黨立委賴士葆則質疑，可能又有「利益交換」。

對於這次江啟臣抱怨見不到美方訪團一事，民進黨發言人臉書表示，江啟臣除了說謊遭同黨同志打臉外，想請江啟臣主席在惡意指控他人之前，先想一想上任國民黨主席以來，國民黨是如何羞辱國際友人，「國民黨以造謠抹黑、惡言羞辱方式對待國際重要友人的事實，可說是不勝枚舉、罄竹難書」。