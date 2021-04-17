　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝　綠營：江啟臣說謊被同黨同志打臉

▲▼民進黨列出國民黨羞辱國際友人8大事蹟。（圖／民進黨發言人臉書）

▲民進黨列出國民黨羞辱國際友人8大事蹟。（圖／民進黨發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團16日完成本次訪台行程，不過AIT在行程安排上，並未依過去慣例邀請在野黨主席會晤，這讓國民黨主席江啟臣跳腳，但把只把矛頭指向綠營與外交部。對此，民進黨發言人也整理了國民黨羞辱美方的8大事蹟。

據了解，熟悉涉外事務人士都清楚，過去美方重要賓客只要訪問台灣，慣例皆由AIT主責安排行程，而外交單位、主政者都持配合態度，也就是「主隨客便」；在國民黨執政時期，美方也都會「主動」希望AIT能幫忙安排與在野黨見面，而時任民進黨黨主席蔡英文也因此與諸多美方賓客建立關係。

不過，這次陶德訪問團抵台，AIT在行程安排上，跳過了國民黨主席江啟臣，而是僅透過發「秘密會議」通知的方式，邀請「不分區」立委陳以信、立委蔣萬安進行會晤。這讓江啟臣大跳腳，但他只把矛頭指向民進黨與外交部。

對此，民進黨發言人在陶德訪團結束所有訪台行程後，透過臉書整理了江啟臣主政以來，國民黨羞辱國際友人的事蹟。首先，是2020年8月30日，在美國衛生部長阿札爾訪台時，謝龍介抹黑他是瘦肉精的老闆；同年的9月1日，對於捷克議長韋德齊到立法院演講，而立委陳玉珍在議場外舉牌抗議。

接著，2020年9月7日，國民黨主席江啟臣拒絕AIT的邀宴；2020年9月17日，美國務院次卿柯拉克訪問台灣時，國民黨立委陳玉珍、葉毓蘭與賴士葆等人，赴松山機場抗議。

在2020年12月16日，AIT處長酈英傑拜會台中市政府，但盧秀燕違反外交誠信，突襲並當眾羞辱；而2020年12月17日，謝龍介更聲援盧秀燕，認為AIT應該向盧秀燕道歉。

到了2021年1月8日，國民黨立委費鴻泰反對美國駐聯合國大使克拉芙特訪問台灣，並批評她是不是好客，是「惡客」；而2021年4月14日，美國前參議員陶德訪台，國民黨立委賴士葆則質疑，可能又有「利益交換」。

對於這次江啟臣抱怨見不到美方訪團一事，民進黨發言人臉書表示，江啟臣除了說謊遭同黨同志打臉外，想請江啟臣主席在惡意指控他人之前，先想一想上任國民黨主席以來，國民黨是如何羞辱國際友人，「國民黨以造謠抹黑、惡言羞辱方式對待國際重要友人的事實，可說是不勝枚舉、罄竹難書」。

ET快訊
熱菜放涼才能冰？　5大冰箱使用NG行為曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公務員死亡慰問金翻倍！最高發600萬　2殉職司機有望適用

快來！下載新聞雲App註冊會員 早鳥報名享好禮

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝　綠營：江啟臣說謊被同黨同志打臉

核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？　國民黨網軍大本營曝

國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

李義祥釀禍過程曝光　花檢將續追台鐵發包有無不法

綠營問蔣萬安、陳以信：為何不當面向美方提「反美豬公投」？

黎智英被判20個月徒刑　府院：北京當局侵害香港民主及人權

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

公務員死亡慰問金翻倍！最高發600萬　2殉職司機有望適用

快來！下載新聞雲App註冊會員 早鳥報名享好禮

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝　綠營：江啟臣說謊被同黨同志打臉

核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？　國民黨網軍大本營曝

國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

李義祥釀禍過程曝光　花檢將續追台鐵發包有無不法

綠營問蔣萬安、陳以信：為何不當面向美方提「反美豬公投」？

黎智英被判20個月徒刑　府院：北京當局侵害香港民主及人權

王彩樺灰白眼珠渾身是血！崩壞曝「驚悚照」…網衝擊：做噩夢

蘇育平／美軍撤離帝國墳場阿富汗　神學士春風吹又生？

公務員死亡慰問金翻倍！最高發600萬　2殉職司機有望適用

德保拉「勝利保證」還沒輸過　豪勁首度對決兄弟

收到調動通知！俞秀端獲「越級調升」：不影響太魯閣號案偵辦進度

先還學貸還是先存起來？27歲財務自由作家：先釐清你跟債務關係

全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦

快訊／《哈利波特》馬份媽媽癌逝　海倫麥克芮享年52歲

花旗撤出台灣...網嗨喊「房貸免還」！　專家說話了

國小女生「鬼抓人」臉撞鐵欄杆！門牙斷了...家長求償27萬

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

李義祥釀禍過程曝光　花檢續追台鐵發包有無不法

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝光

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童愛玩水　18日海葬花蓮

核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？

國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

黎智英被判刑　府院譴責北京當局

法籍男台鐵罹難　告別式求婚戒指感人落淚

蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

陳佩琪怒轟陳時中　有側翼護航「民進黨永遠不敗」

綠營問蔣萬安、陳以信：為何不當面向美方提「反美豬公投」

桃園少輔院爆打手槍凌虐　院長縱容遭糾舉

更多熱門

相關新聞

國民黨批黑槍氾濫　政院：強力掃蕩不法幫派

國民黨批黑槍氾濫　政院：強力掃蕩不法幫派

國民黨16日召開記者會質疑全國治安不佳，指內政部掃蕩黑槍不力，行政院長蘇貞昌上任至今，更只開過5次治安會報，「夠格當行政院長嗎？」對此，政院回應，民眾對警察維護治安的滿意度從2010年的48%，提升到2020年的80%，代表整體國人對警察維持治安仍有高度的滿意。

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

噤聲治安問題　國民黨勸WeCare改名「WhoCares高雄」

噤聲治安問題　國民黨勸WeCare改名「WhoCares高雄」

國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

綠營阻撓陶德會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

綠營阻撓陶德會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

關鍵字：

江啟臣國民黨

讀者迴響

熱門新聞

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

沈月爆熱戀！…網驚：他有演《小美好》

完整畫面曝光　「阿好」站邊坡上觀望

龍蝦「彈跳到死」挨批　老闆：誤會一場

更多

最夯影音

更多
才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面