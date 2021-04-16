國民黨批治安差黑槍氾濫　政院：強力掃蕩不法幫派

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨16日召開記者會質疑全國治安不佳，指內政部掃蕩黑槍不力，行政院長蘇貞昌上任至今，更只開過5次治安會報，「夠格當行政院長嗎？」對此，政院回應，民眾對警察維護治安的滿意度從2010年的48%，提升到2020年的80%，代表整體國人對警察維持治安仍有高度的滿意。

國民黨16日召開記者會，指出高雄市今年1至3月共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至2020年10月至今更是每月都有槍擊案。蘇貞昌去年為治安問題震怒一次，迅速撤換台南市、高雄市警察局長。但一年快過去，全台持黑槍犯案問題依然嚴重，面對內政部警政署查緝黑槍不力、管制改造槍枝不足，「蘇貞昌竟然還不震怒？」

行政院發言人羅秉成指出，近來黑道鬥毆、仇殺、情殺等案件，警方大多及時迅速偵破，逮捕兇嫌到案。而根據國立中正大學犯罪研究中心的調查，雖然整體國人對於警察維持治安有高度的滿意度，民眾這9年來對警察維護治安滿意度從2010年的48%提升到2020年的80%，上升了32%。但政府對社會治安的維護，絲毫不能鬆懈，也不能掉以輕心。

羅秉成表示，針對近日新北、高雄等地發生疑似黑道之間仇殺案件，蘇院長已命內政部徐國勇部長和警政署陳家欽署長親自督導，針對不法幫派強力掃蕩，防制惡徒繼續危害社會安寧。