都是小三？采子和「愷樂、謝忻」差在哪　網揭1關鍵：讓人看不起

▲有網友點出采子跟謝忻、愷樂的差異。（合成圖／記者湯興漢、周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

創作歌手采子原以清新形象受到喜愛，未料近日被爆跟好友荳荳的男友何孟遠搞曖昧，瞬間成為眾矢之的。因此，就有網友發文表示，要是采子仿效謝忻，上博恩的節目「狗屎寫手」，或許就有機會翻轉形象，重新在演藝圈立足。不過，這個看法卻隨即被打槍，另名網友就認為，采子其實不能跟愷樂、謝忻相提並論，這個方法或許不適用。

有網友在Dcard上，以「敲碗采子上狗屎寫手」為題發文，提到先前謝忻因為與阿翔爆出不倫戀，因此便上博恩的節目「狗屎寫手」，透過耳機聽指令，以脫口秀的方式說出雙關諧音，自嘲自己的新聞事件。

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謝忻當時曾在節目上大喊，「我是小三」、「我不倫（輪）」、「起床發現是阿翔」；而這樣自嘲的方式，也確實稍微挽回她的形象，讓她能夠重新出發。因此，原PO才心想，如果采子也上「狗屎寫手」，自己洗臉，說不定也能重新挽回觀眾的心，大家覺得「可行嗎？」

貼文一出，就有網友回應，「謝忻態度好一百倍」、「她比較適合去炎上」。其中，還有人點出采子和謝忻、愷樂的差異，「這件事我真的覺得采（子）不能跟蝴蝶還有謝（忻）相提並論，蝴蝶跟謝（忻）確實也做了一樣的錯事，但差別是她們一開始就道歉、沒有說謊；而采呢？證據到哪說到哪」、「覺得重點在勇於認錯，你既然已經做錯了，但連承認的勇氣都沒有只會讓人更看不起，她的道歉影片裡面一直在謝謝粉絲，但受傷最嚴重的荳荳我真的沒看到她提了幾次」。