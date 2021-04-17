科技高層偷吃櫃台小姐！「抓屁屁」爽揪滾床…正宮見寶貝彈出心碎

▲科技高層出軌櫃台小姐，正宮見手機彈出親密訊息崩潰。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名在科技公司擔任高層主管的人夫阿勁（化名），偷吃同公司櫃台小姐幼幼（化名），2人還以寶貝相稱，手機內還有「要一起滾床」的訊息。正宮發現姦情後氣炸，與阿勁簽立協議書，要丈夫與幼幼斷乾淨，不料，兩人仍藕斷絲連，氣得她將幼幼告上法庭。法院審理後，判幼幼應賠償正宮7萬5千元，可上訴。

正宮指控，婚後她與丈夫育有3名未成年兒女，不料，2019年間她卻意外見到，丈夫手機彈出幼幼傳來的訊息，對話內容中2人不僅以「寶貝」相稱，互道「我愛你、這輩子要一直在一起」，甚至多次提到「要一起滾床」，她質問丈夫後才知道，幼幼與丈夫這段不倫戀已發展一年以上，氣炸要求丈夫寫下協議書、承諾斷了姦情。沒想到事後丈夫與幼幼仍藕斷絲連，為此夫妻倆多次發生爭吵，丈夫甚至離家出走，獨留她一人在家照顧3個小孩。

正宮提到，幼幼還曾在訊息中提到與阿勁互抓臀部等私密部位，甚至多次以出差的名義一同出國，且幼幼某次明知阿勁在家中陪她，竟還身穿情趣內衣打視訊電話給阿勁，企圖向她示威，令她心碎不已，決定向幼幼求償30萬元。

▲正宮見丈夫手機訊息彈出訊息，驚見丈夫與幼幼以寶貝互稱心碎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

幼幼辯稱，表示自己與阿勁年齡、身分地位及閱歷差異很大，面對阿勁的追求，她沒有多加思索其中話術，對於阿勁離婚、子女監護等話題，也不敢多做質疑，表示當初交往時是受到矇騙，才不知道阿勁還沒離婚，強調沒有跟阿勁發生性行為，得知阿勁已婚後就已分手。針對正宮其餘指控，她則否認，請求法院駁回正宮的訴訟。

但法院勘驗2人對話發現，阿勁曾傳訊給幼幼，「我多想我這輩子能重來，但我不行，他們還這麼小，我走了，他們會一輩子恨我，而我也一輩子見不到他們了，我必須在他們面前假扮是個好爸爸…」、「難道我不想跟妳一起過生活？」、「我知道，所以妳也要相信我，我真的無時無刻都想著妳，雖然現在還沒辦法跟妳在一起，但有一天我們會擁有彼此的」等語。

對此，幼幼也回應，「我也會想想有你在的時候，我沒有生氣，只是心裡的失落而已」、「不知道怎麼說那種感受，不是和他們比較也不是生氣，是覺得能和你在一起真好的感覺，心裡也會想著如果我能跟你一起該有多好」、「你知道我有多愛你的」，法院認定幼幼早已知道阿勁已婚，且雙方互敘愛意，聊到一起滾床等期待親密接觸的內容，侵犯正宮配偶權，最後判幼幼應賠償正宮7萬5千元，全案仍可上訴。