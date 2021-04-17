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他街頭勒女強拉上車狂飆！警鬧區前後包夾救出...驚悚挾持原因曝

▲桃園市彭姓男子16日中午與妻子談判離婚，卻將妻勒頸挾持上車，路人見狀報警，桃園警分局在三民路前後包夾攔獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市彭姓男子16日中午與妻子談判離婚，卻將妻勒頸挾持上車，路人見狀報警，桃園警分局在三民路前後包夾攔獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子與妻子感情不睦分居，妻子最近吵著要離婚，彭男16日打電話邀妻子在桃園區見面辦理離婚，妻子依約到場後卻遭彭勒頸強押上車，高速往桃園區三民路方向行駛，路人見狀以為女子遭挾持打電話報警，警方動員線上所有警力圍捕，最後在桃園市議會附近將彭攔獲到案，偵訊後依妨害自由罪嫌將彭男移送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，16日中午接獲報案指稱，1名男子在文中路涉嫌勒住女子挾持上車，高速往三民路方向行駛，勤務中心立即通知線上警網注意，並掌握轎車行蹤。

▲桃園市彭姓男子16日中午與妻子談判離婚，卻將妻勒頸挾持上車，桃園警分局在三民路上包夾彭男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市彭姓男子16日中午與妻子談判離婚，卻將妻勒頸挾持上車，桃園警分局在三民路上包夾彭男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中路派出所員警倪富城與尤信智在三民路發現轎車行蹤後，尾隨並呼叫線上警力支援，見轎車在桃園市議會附近因等候紅燈塞在車陣中，員警見機不可失，立即前後包夾將轎車攔下，鄰近青溪派出所等多輛警車也到場支援，員警喝令57歲的彭姓男子下車受檢，並將女子帶離轎車保護。

▲桃園市彭姓男子16日中午與妻子談判離婚，卻將妻勒頸挾持上車，警方攔獲到案後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市彭姓男子16日中午與妻子談判離婚，卻將妻勒頸挾持上車，警方攔獲到案後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

彭男在偵訊時聲稱，女子是他老婆，因最近鬧情緒宣稱要離婚，16日邀妻子談判離婚事宜，想找個清靜地方好好談談，可能過程中雙方都有脾氣才將妻子強拉上車，他沒有要對妻子不利；桃警偵訊後依妨害自由罪嫌將彭男移送桃檢偵辦。

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