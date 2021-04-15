電視台副總夫人尬大學小鮮肉！老公守靈期也ing　他綠爆心碎喊切



▲有線電視的副總經理夫人，與小鮮肉甜蜜出遊還被拍下畫面，遭到丈夫斬斷情緣，同時小鮮肉也被求償600萬。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名有線電視的副總經理夫人，背著丈夫在網路結交小鮮肉男友，還親密出遊，連丈夫在守靈期間也曾為兩人的約會時光，副總經理切心與妻斷，同時向小鮮肉求償600萬元精神撫慰金。法官檢視照片、錄音等相關證據，認為小鮮肉與人妻來往親密，已超越普通交友分際，判賠18萬。

謝男向法官表示，自己是某有線電視公司的副總經理，與妻子張女在2012年結婚、育有3子女，2019年妻子在網路上認識在餐廳打工的高挑、帥氣小鮮肉，兩人情話綿綿，某日，謝男發現妻子向他謊稱去台中，實際上卻到新竹找小鮮肉約會，就連他守靈的其間也不放過，讓他心寒至極。

人妻與小鮮肉打得火熱，在外逛街也公然勾肩搭背，就像尋常情侶一般，絲毫不避諱已婚身分；謝男得知自己綠雲罩頂，已在2020年元月與她協議離婚，同時向小鮮肉姜男求償600萬精神撫慰金。

姜男向法官表示，他與張女只是網聚認識的普通朋友，兩人雖於新竹逛街購物，但屬正常社交，並無十指緊扣、接吻等逾越一般朋友互動界線的行為。而謝男所提出的新竹市消費發票與他無關，無法證明張女就是在當天與他密會，至於通話錄音，也屬朋友閒聊，無談情說愛、打情駡俏的用詞及語氣。

雖某次在他酒醉後與張女講電話時有所冒犯，但張女並未追究，自己也沒侵害原告配偶權之行為，即使有侵害配偶權，也應考量謝、張結婚8年，而自己才與張女認識沒多久，侵權行為情節輕微。小鮮肉請法官考量兩造身分、經濟能力及社會地位，認為謝男所提出的精神慰撫金600萬元實在過高，應予酌減或駁回。

法官調查小鮮肉與人妻對話，張女「…甜的我最愛吃」，姜男問「要吃多甜？」，張女回「很甜」，姜「跟我一樣甜嗎？」；某次姜男醉後打電話給張「我要幹你」，張女「下禮拜不就看得到了？下禮拜到底要去哪裡啊？唱歌喔？」，姜男「我找不到你，你不見很多天」，張女「有很多天嗎？」，姜男「很多天好不好」、「我要去找你啊不然我很無聊啊」，法官認為，兩人對話都以談情說愛氣音，語氣親蜜，狀似情人，的確是刻意的語氣。

法官認為，兩人對話已顯示有如同情侶親密且具性暗示的對話，期間還提及「欺騙感情」，並非普通朋友交談的內容，且觀兩人出遊，狀似情侶並肩搭乘手扶梯，姜男還將右手搭在張女右肩上 ，靠著身體依偎而行，互動舉止親暱，確有逾越正常男女交往關係。

法官認定，姜男明知張女已婚卻與她不正常往來，已非社會所能容忍，侵害原告配偶的人格身分法益，且情節重大，審酌雙方身份地位及收入，判姜姓小鮮肉應賠18萬。

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