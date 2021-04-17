過敏兒注意！沙塵暴今襲台　北部空品傍晚「紅色警戒」

▲沙塵暴今襲台，環保署針對北部地區發布紅色警示。（圖／翻攝自行政院環保署）

記者張乃文／綜合報導

根據中央氣象局最新預報及觀測資料顯示，中國華北地區15日至今持續出現大範圍沙塵，受到高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南傳輸。對此環保署研判，中國沙塵17日晚間將伴隨東北季風影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間會達紅色警示等級；直到18日白天起，中部以北地區空氣品質漸趨好轉，南部地區則因位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積情形。

環保署表示，15－16日於中國華北地區觀測PM10小時濃度達1000－2000微克／立方公尺，預估17日傍晚起將隨東北季風增強影響臺灣空氣品質，中國東部沿海污染物亦會伴隨傳輸至臺灣，預估北部地區PM10小時濃度達200－300微克／立方公尺， PM2.5小時濃度將達40－60微克／立方公尺，全台空氣品質將以橘色提醒等級為主，西半部局部地區短時間達紅色警示等級。境外污染物由北往南傳輸，預計18日白天起，中部以北地區逐漸緩和，南部地區風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

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環保署為因應境外污染可能影響空氣品質，也已事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性較高，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。