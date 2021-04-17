舒力基「開眼」明變強颱　路徑西修！專家：看似威脅大

▲「舒力基」颱風眼清晰可見。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

颱風「舒力基」持續增強，颱風眼已清晰可見，明(18)日將增強為「強烈颱風」。根據目前資料顯示，舒力基路徑往西修，但仍難解桃園以南旱災。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(17)日白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣雲量減少、轉多雲時晴，花東仍有局部雨；弱冷空氣南下，北台舒適微涼，其他地區白天熱，早晚偏涼；大陸高壓帶來境外沙塵，空氣品質轉差，戶外活動應注意。今日各地區氣溫：北部16至24度，中部18至32度，南部18至34度，東部18至30度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲颱風「舒力基」受到太平洋高壓影響，路徑往西修。（圖／翻攝中央氣象局）

明日、下週一(18、19日)台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼，中南部空氣品質仍不佳，應注意。下週二、三(20、21日)、各地晴時多雲，白天熱、早晚涼。下週四(22日)西半部多雲時晴，白天熱、早晚稍涼，東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨。影響程度得再視颱風路徑的調整，需持續觀察。

根據最新資料顯示，颱風「舒力基」受到太平洋高壓影響，路徑往西修，涵蓋範圍已經涵蓋呂宋島。不過吳德榮透露，其路經看似威脅很大，該颱風為桃園以南帶來的雨量並不多，故即使歷史重演，也難解桃園以南的乾旱；期望越高、只會失望越大。

▼中央氣象局(17日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「舒力基」前3天向西北西朝菲律賓前進，第4、5天逐漸轉北、緩慢前進。路徑「不確定性」70%範圍(紅框)已涵蓋呂宋島。最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬亦顯示，「舒力基」有在呂宋島附近迴轉的機率(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）