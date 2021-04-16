　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「營業到9點」加油站8點59分不給加　他PO網轟討拍引論戰

▲民眾加油站打烊前加油遭拒上網討拍，並公布加油站營業時間到九點。（圖／翻攝嘉義市大小事） 。

▲民眾加油站打烊前加油遭拒上網討拍，並公布加油站營業時間到九點。（圖／翻攝嘉義市大小事） 。

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義劉姓民眾16日晚間趕在新民路某加油站晚間9點關門前要加油，但因為加油站晚間9點前就陸續收拾準備打烊，而他恰巧在8點59分到達加油站，他先是詢問站方是不是可以讓他加油，站方沒答應並表示馬達(抽油馬達)已經關了不給加油，於是他隨後將加油站營業時間及站址貼到臉書社群「嘉義大小事」，沒想到討拍不成，卻讓大多數網友一面倒直酸該篇發文，但劉姓民眾仍強調自己發文不是要援助他或酸他，他只是想表達加油站打烊寫9點，但卻提早1分鐘關門。

▲民眾加油站打烊前加油討拍遭拒討拍。（圖／翻攝嘉義市大小事）

▲民眾加油站打烊前加油遭拒上網討拍。（圖／翻攝嘉義市大小事）

劉姓民眾留言如下:「加油站營業到9點，我到時8點59，鐵鎖鍊已經關了，我說拜託，我沒油了，他給我說馬達關了。發表這文章，不是要你們援助我或酸我的。你們可以表達意見但回話不必這麼酸，那如果要針對的話直接密我。」

▲民眾加油站打烊前加油討拍遭拒討拍。（圖／翻攝嘉義市大小事）

▲網友一面倒。（圖／翻攝嘉義市大小事） 。

網友看完後紛紛表示，「如果你今天是加油員你還會這樣說嗎？」「正常21點到準時走出門下班，下班前的前置作業都是提早關機啊，任何一家都是這樣，沒有人是時間到才關機整理休息」「你加完油可能三分鐘就走了，但是他們還要開馬達、關馬達，開電腦、關電腦，再結一次帳，再抄一次錶，而且已經交班了會讓晚班和早班帳亂掉，整個延後很久才能下班，而且如果你在加的時候其他客人又來了，要繼續加下去？」

「賣吃的店打烊時間寫22:00，他們也不會剛好22:00才打烊，一定也會提早準備收拾，清洗廚具」「加油站真不會處理事情，這種情況應該給顧客加油，然後要顧客付加班費」。

更有疑似加油站同業寫下「因為這一篇，9:59:50車子進來我還不敢鎖鐵鍊，不然會像這樣。然後搞到10:06才能交班、抄錶、算表、結帳。10:15才打卡下班，這15分鐘算誰的？」

▲民眾加油站打烊前加油討拍遭拒討拍。（圖／翻攝嘉義市大小事）

ET快訊
熱菜放涼才能冰？　5大冰箱使用NG行為曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再3天要開刀！高雄單親媽推腦麻兒北上…向大甲媽祈求：開刀順利

「營業到9點」加油站8點59分不給加　他PO網轟討拍引論戰

實踐土地正義　黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

黃偉哲為太魯閣號事故罹難者上香　持續關懷家屬

台南「蝦米」背骨7煞殺人罪起訴　法院裁定5人羈押2人交保

大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆　西瓜男脫上衣拼了

大甲媽回鑾路經苗木之鄉　永靖徹夜沸騰接駕大學生香客也感動

發揮巧思及創意　桃園小小說演家強力招募：冠軍獎金8000元

2021世界閱讀日　桃園紅梅分館「氣球閱讀列車」啟動！打卡有禮

桃園醫療小管家龍潭據點揭牌　中醫檢測新穎健康服務多元

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

再3天要開刀！高雄單親媽推腦麻兒北上…向大甲媽祈求：開刀順利

「營業到9點」加油站8點59分不給加　他PO網轟討拍引論戰

實踐土地正義　黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

黃偉哲為太魯閣號事故罹難者上香　持續關懷家屬

台南「蝦米」背骨7煞殺人罪起訴　法院裁定5人羈押2人交保

大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆　西瓜男脫上衣拼了

大甲媽回鑾路經苗木之鄉　永靖徹夜沸騰接駕大學生香客也感動

發揮巧思及創意　桃園小小說演家強力招募：冠軍獎金8000元

2021世界閱讀日　桃園紅梅分館「氣球閱讀列車」啟動！打卡有禮

桃園醫療小管家龍潭據點揭牌　中醫檢測新穎健康服務多元

蘇育平／美軍撤離帝國墳場阿富汗　神學士春風吹又生？

公務員死亡慰問金翻倍！最高發600萬　2殉職司機有望適用

德保拉「勝利保證」還沒輸過　豪勁首度對決兄弟

收到調動通知！俞秀端獲「越級調升」：不影響太魯閣號案偵辦進度

先還學貸還是先存起來？27歲財務自由作家：先釐清你跟債務關係

全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦

快訊／《哈利波特》馬份媽媽癌逝　海倫麥克芮享年52歲

花旗撤出台灣...網嗨喊「房貸免還」！　專家說話了

國小女生「鬼抓人」臉撞鐵欄杆！門牙斷了...家長求償27萬

快來！下載新聞雲App註冊會員 早鳥報名享好禮

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

加油站提早1分鐘關　他PO網轟引論戰

單親媽推腦麻兒　求大甲媽開刀順利

大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆

台南「蝦米」背骨7煞　5押2交保

黃偉哲為太魯閣號事故罹難者上香

黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

永靖徹夜沸騰接駕大學生香客感動

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

台中新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

台南消防缺水抗旱啟動各項防範應變機制

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

台中百年歷史建築展出百萬珠寶　訪古蹟兼做公益

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人

更多熱門

相關新聞

洗車聽2字開走　她看後照鏡回神笑翻

洗車聽2字開走　她看後照鏡回神笑翻

一名正妹網友14日在臉書「爆廢1公社」PO文分享自己的糗事，一早剛下大夜班，順路去加油站洗車，擦車時聽到員工說「往前」，她一個恍神就直接開走了，反應過來時，只看到後照鏡中員工一臉傻眼的表情，「但我也沒辦法回頭了。」

屏東滿州港仔村自建加油站　全國第二座！

屏東滿州港仔村自建加油站　全國第二座！

花百元洗車！特斯拉車主開門指導工讀生

花百元洗車！特斯拉車主開門指導工讀生

高雄翁機車沒油吃力推車　警送返家再幫騎回

高雄翁機車沒油吃力推車　警送返家再幫騎回

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

關鍵字：

加油站

讀者迴響

熱門新聞

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

沈月爆熱戀！…網驚：他有演《小美好》

完整畫面曝光　「阿好」站邊坡上觀望

龍蝦「彈跳到死」挨批　老闆：誤會一場

更多

最夯影音

更多
才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面