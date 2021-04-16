「營業到9點」加油站8點59分不給加　他PO網轟討拍引論戰

▲民眾加油站打烊前加油遭拒上網討拍，並公布加油站營業時間到九點。（圖／翻攝嘉義市大小事） 。



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義劉姓民眾16日晚間趕在新民路某加油站晚間9點關門前要加油，但因為加油站晚間9點前就陸續收拾準備打烊，而他恰巧在8點59分到達加油站，他先是詢問站方是不是可以讓他加油，站方沒答應並表示馬達(抽油馬達)已經關了不給加油，於是他隨後將加油站營業時間及站址貼到臉書社群「嘉義大小事」，沒想到討拍不成，卻讓大多數網友一面倒直酸該篇發文，但劉姓民眾仍強調自己發文不是要援助他或酸他，他只是想表達加油站打烊寫9點，但卻提早1分鐘關門。

▲民眾加油站打烊前加油遭拒上網討拍。（圖／翻攝嘉義市大小事）

劉姓民眾留言如下:「加油站營業到9點，我到時8點59，鐵鎖鍊已經關了，我說拜託，我沒油了，他給我說馬達關了。發表這文章，不是要你們援助我或酸我的。你們可以表達意見但回話不必這麼酸，那如果要針對的話直接密我。」

▲網友一面倒。（圖／翻攝嘉義市大小事） 。

網友看完後紛紛表示，「如果你今天是加油員你還會這樣說嗎？」「正常21點到準時走出門下班，下班前的前置作業都是提早關機啊，任何一家都是這樣，沒有人是時間到才關機整理休息」「你加完油可能三分鐘就走了，但是他們還要開馬達、關馬達，開電腦、關電腦，再結一次帳，再抄一次錶，而且已經交班了會讓晚班和早班帳亂掉，整個延後很久才能下班，而且如果你在加的時候其他客人又來了，要繼續加下去？」

「賣吃的店打烊時間寫22:00，他們也不會剛好22:00才打烊，一定也會提早準備收拾，清洗廚具」「加油站真不會處理事情，這種情況應該給顧客加油，然後要顧客付加班費」。

更有疑似加油站同業寫下「因為這一篇，9:59:50車子進來我還不敢鎖鐵鍊，不然會像這樣。然後搞到10:06才能交班、抄錶、算表、結帳。10:15才打卡下班，這15分鐘算誰的？」