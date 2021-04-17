舒力基快速增強！最快今午後變「強颱」　路徑西修離台灣更近一些

▲舒力基路徑。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第2號颱風舒力基在過去一天中快速增強，颱風眼相當明顯，中央氣象局表示，舒力基預計將於今日下半天或晚上增強為強颱，將是今年首個強颱，在下周三相對最靠近台灣，屆時將為東台灣帶來水氣，東部降雨機率也會提高。

氣象局預報員張承傳表示，舒力基未來將持續往西北方向，朝呂宋島東方前進，到了呂宋島東方近海迴轉往東北方移動，對台灣無直接影響，不過下周三、四相對最靠近台灣，屆時東半部水氣增多，會有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴，僅中南部山區午後有雨。

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▲下周三東半部水氣偏多有雨。（圖／記者李毓康攝）

而今日開始東北季風增強，上半天數較多，中部以北有雨，下半天後乾空氣南下，天氣轉為多雲，僅花東、中南部山區有零星降雨。明日到下周二各地多雲到牆，在花東、中南部山區有零星雨。

東北季風影響時間持續至下周二，北台灣早晚較涼，低溫約15到16度，白天有陽光較為舒適，高溫約21到25度，中南部則未受影響，白天30到31度，低溫20度上下。

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，舒力基在過去這一天中快速增強，颱風眼也相當明顯，有機會成為今年的第一個強烈颱風，「路徑上因為北轉的時間延後，有稍微西修，預測在接近呂宋島後才會轉往東北遠離，時間大概落在下週後期，跟台灣更近了一些。」

李至晟指出，由於舒力基颱風的範圍較大，這麼一來外圍的偏東風有機會為東半部帶來短暫雨，不過量不多，比較值得注意的是更外圍的長浪，預測在下週一就會影響到東半部地區，並且隨著颱風接近越來越明顯，後續連北海岸、南部沿海也有機會，除了出海作業的漁民朋友外，在海邊遊玩時也請注意安全。