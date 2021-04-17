獨／原能會報告曝光：日本核廢水「擴散至台灣」衝擊近海、遠洋漁業

▲日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發周邊國家等強烈不滿。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

日本政府決定在2年後將稀釋過的福島核廢水排入海，引起周邊國家強烈抗議與不滿。根據原能會曝光的最新評估報告指出，目前所知，日本如果排放福島核污水，我國海域會因為黑潮與北太平洋流循環，被從日本區域帶回來的污染物所影響，衝擊層面除了台灣鄰海附近重點迴游魚類的路徑外，還包括近海與遠洋漁業。

日本2011年3月11日的大地震，引發福島核災，後續善後過程中產生的核廢水儲存至今已逾10年。日本政府本月13日召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針，目標是2年後開始排放。消息一出後，引起周邊國家抗議。

根據《ETtoday新聞雲》取得的原能會「日本福島第一核電站核污水排入海水對我國影響之評估報告」指出，依海洋洋流擴散趨勢，日本與台灣之間的海洋洋流擴散主要受到黑潮的影響，黑潮主流沿台灣東岸向東北流經日本，再進入北太平洋流循環，有機率將日本區域之海流及污染物向南帶回台灣海域。

原能會在評估報告中表示，台灣與日本中間存在在一亞熱帶典型水團 (Subtropical mode water, STMW)，該水團會將日本福島附近之海水帶入台灣海域水下約100米至200米間（含西南區海域），也因福島事件外釋放射性物質及此水團與台灣周邊渦流的影響，使我們在台灣西南、東南及東北海域監測到 Cs-137 有略高之訊號（最高2.2毫貝克/升，仍遠低於環境調查基準）。

日本排放核污水後，不排除會有部分因為洋流條件擴散至台灣海域，而實際擴散之趨勢及對於台灣之影響仍取決於日本的排放計畫，如排放濃度、排放頻次、放流型式（表面或海底放流）、放流管離岸距離、排放季節等因素，需透過同時考量上述條件的海洋擴散模式，方可準確預測氚水排放後在台日海域間的擴散趨勢變化。

至於核廢水物質，目前所知日本可能決定將福島處理過之核污水（以氚為主）排放， 氚水在人體的生物半衰期很短，根據國際放射防護委員會（ICRP）的攝入約定有效劑量（成人攝入後50年；小孩計算至 70 歲），1Bq的氚水造成的劑量約為0.000000018mSv，約為人體中天然存在鉀40的300分之一。

在氚水的評估上，原能會表示，氚水相對其他人造放射性核種對於人體幾乎沒有影響，且日方曾表示會將氚水稀釋至低於法規要求，才予以排放，但排放的總量非常巨大，而輻射曝露的途徑也十分複雜，可能因為沙灘活動受到海水表面的直接輻射曝露、亦有可能因為攝入海水中魚類等不同途徑接受氚水的影響。

原能會指出，日本政府曾評估若將目前福島電廠內總活度為860兆貝克的含氚處理水，在一年的時間內全部排放至海洋，估計對日本境內的國人劑量影響，約造成年劑量0.000071至0.00081毫西弗/年， 日方認為排放對日本民眾之影響不大。

不過，原能會也說，從日方舉辦的多場公聽會看出，民眾除了輻射安全外，更加擔心針對當地漁業產生的「風評被害」，也就是產業名譽的損失，而台灣的近海、 遠洋漁業可能會因此受到影響，台灣鄰海附近重點迴游魚類之路徑，幾乎都沿黑潮來往台日之間，移動路徑皆與氚水排放後可能之擴散路線重疊。

至於下一步如何因應日本擬排放核廢水，原能會則表示，在排放細部計畫尚未明朗化前，會就已針對該預期排放事件開始進行台灣海域氚活度監測計畫，偕同相關單位進行台灣周遭海水及水產取樣分析，確保輻射安全的同時建立氚活度基線，並與日方透過外交平台進行資訊交換，以便於得知更多資訊後，可透過詳細的輻射防護評估，確保氚水之安全無虞。

對於這份評估報告，民眾黨立委高虹安指出，事實上，也有德國研究機構指出，日本一旦將含氚放射物質核廢水排入海中，北太平洋沿岸水域皆會受到影響，2個月內便會擴散至太平洋部分區域，因此若是排放氚水會由日本隨洋流橫跨太平洋到美國加州、也會隨著黑潮來到台灣，而且排放水一旦發現有輻射汙水超標的問題，美國加州和日本鄰國都會先受衝擊。

高虹安認為，若輻射汙水排放至海洋後被生物吸收，恐對太平洋周邊國家漁業資源造成極大的衝擊，1993年秘雕魚事件只是周邊海水溫度的提高，而現在如果是已經吸收輻射汙水的魚類資源，後果可能會更加嚴重，其影響層面不只是魚類資源的部分，嚴重的話也會影響到國民健康。

高虹安呼籲，原能會等相關部會應增加對於水產品監測，也必須同時監測水體，並定時提供相關報告，且此次事件可能會衝擊消費者信心，若民眾因為擔心吃到受輻射感染的魚類，所以減少吃或不吃魚，如此一來可能會影響魚價及漁民生計，政府不能置之不理。