台海問題細節保密！菅義偉認「會談有討論到」　拜登記者會卻不提

▲美國總統拜登16日在白宮與日本首相菅義進行會談，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉16日在白宮會晤，針對兩國之間的聯盟關係與應對中國問題進行討論，其中也談到了中國與台灣在台海的緊張關係。儘管2人會後並未透露過多細節，拜登也未在記者會上提及台灣，但他們都表示，未來將「緊密合作」，共同應中國所帶來的挑戰。

綜合美聯社與半島電視台報導，拜登與菅義偉16日的會晤，是其就任總統以來，首次與外國領導人進行面對面的對談。會談中，雙方就新冠大流行、氣候變化、貿易、東京奧運會、北韓問題做出了討論。期間，菅義偉也對中國以「武力脅迫」主導印度太平洋地區的行為發出警告。

菅義偉認為，中國日益增長的軍事活動及其廣泛的領土主張是一種安全威脅。他在會後也表示，他和拜登已就此問題進行討論，「我們反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖」，而他的訪問「重申了美日之間的緊密合作關係」。

拜登強調了美國對日本防衛的承諾，並指出，美日同盟將證明，「民主國家在21世紀仍能守住承諾、取得勝利，並為我們的人民作出貢獻」。兩國也將在5G技術、人工智慧、半導體供應鏈等科技領域進行合作。

雙方在會晤中，也對新疆和台灣問題上做出了討論。對此，菅義偉並未透露過多的會晤細節，僅表示，他們已有共識，「台灣海峽的和平穩定，對美日兩國十分重要，而此次會議不過是再次重申了這個觀點」。