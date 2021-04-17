美日峰會重視台海穩定　日媒：日本角色變得更大

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

美國總統拜登今天與日本首相菅義偉在白宮舉行會談，強調台海和平穩定的重要性。日媒報導，日本的角色變得更大，或許日本海上自衛隊艦艇可通過台海，維護區域安全。

菅義偉與拜登今天在白宮舉行雙邊高峰會，會後的聯合記者會上，菅義偉表示，美日對於台灣海峽的和平與穩定的重要性看法一致。有關中國海警船頻頻航行在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）海域，入侵「領海」一事，美日再度確認了釣魚台群島適用美日安全保障條約第5條，美國有義務協防日本。

日本產經新聞報導，美日峰會對於台海的和平與穩定的重要性達成一致的看法，日本所扮演的角色將變得更重。日本政府內部有人提案指出，日本海上自衛隊艦艇將來可通過台灣海峽，與以美國為主的國家一同對中國施壓。

▲ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

日本已訂有可有限行使集體自衛權的安全保障相關法，自衛隊可行使武力的範圍擴大。一般認為，美日將協商萬一台灣有事（有緊急狀況）時該如何分工合作因應。

報導說，有關日本海上自衛隊船艦是否通過台灣海峽一事，日本政府至今因擔憂中國海軍或中國海警船在釣魚台海域會升高挑釁的行動，因此沒讓海上自衛隊船艦通過台灣海峽。2019年11月，美日的艦艇追蹤中國的航艦之際，因為中國航艦進入台灣海峽，自衛隊艦艇就沒持續追蹤。

在台灣海峽，美國海軍飛彈驅逐艦本月7日通過台灣海峽，展現美軍的影響力以牽制中國的活動，美國海軍這樣的牽制行動頻繁進行。英國、法國、加拿大的海軍艦艇也進行同樣的活動，日本海上自衛隊艦艇如果也加入，將符合美日元首所說的重視台海的穩定。

日本將研議萬一台灣有事，包含行使集體自衛權在內，該如何因應。但是情況如果變成美軍介入的戰爭，駐日美軍基地、日本的西南群島可能成為中國軍隊瞄準的對象。

有日本政府高官表示，這將意味著日本有事（有緊急狀況），政府認定若是武力攻擊的事態，或許就可出動自衛隊因應。

報導說，美日兩國今後將針對假如台灣有緊急狀況的情形進行協商，日本與台灣沒邦交，不像美國有一部台灣關係法，僅靠台日當局者的協商或國防裝備的合作是有其限度的，萬一台灣海峽緊張升高，日本所面臨的制約有必要重新審視一番。

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