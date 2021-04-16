罹難者1500萬元善款「一性次給付」　下週四會議決定發放時間

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（16）日上午加開捐款管理及監督臨時會議，決定10.6億善款分配，最終決定全採「現金發放」，罹難者每人可獲賠1500萬元、傷者最高700萬元，目睹乘客也有100萬元。衛福部長陳時中表示，罹難者家屬只要提出委任人確認，衛福部就會「一次性撥款」，至於傷者則須提出檢傷收據就可請領。





▲太魯閣捐款「全現金給付」，罹難者每人1500萬、目睹乘客每人1萬。（圖／記者屠惠剛攝）

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依照目前統計，太魯閣事件罹難者合計49人、需成立教育信託者35人，在216名傷者中，有14人曾住院治療，另外，目睹乘客原本有496人，因為有乘客身分證字號重複，目前僅有490人。收到的捐款中，約有8成善款都用在罹難者家屬與其子女教育費用身上。

衛福部上週公布善款使用方式，原本提到「罹難者家屬」會有一筆現金，提供生活扶助，這一塊至少要花1/3的錢，救災人員也包含在補助範圍內，但今日公布的補助辦法，則完全推翻上週說法，將善款全用於罹難者與傷者、目睹乘客身上，救災人員的心理輔導費用，則另以公務預算編列。

陳時中提到，此次善款分配是先算出教育基金、目睹乘客與傷者所需費用後，餘下金額再評分給罹難者家屬。至於每人分配到1500萬是否為歷年來最多的一次？陳時中表示，依據印象所及，高雄氣爆罹難者每人獲得800萬元善款補助、八仙塵暴100萬、花蓮地震500萬、台南地震400萬，但先前資料還要再查。

衛福部下週四會再召開捐款管理及監督會議討論作業要點，至於是否有忘在4/30前撥款？陳時中表示，「當然是希望盡快」，但撥款有一定的程序在，會依照行政程序發放。

▼因應0402台鐵408次列車事故案捐款之管理及監督委員會臨時會，會後說明本次會議重點進度。（圖／記者屠惠剛攝）