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社會 社會焦點 保障人權

最重才7年！李義祥害死49條無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」　

記者陳羿妏、黃彥傑／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號因一輛滑落邊坡的工程車，釀49死、218傷慘劇。花蓮地檢署今（16日）偵結全案，其中義祥工業社負責人李義祥、外籍移工「阿好」、監造商聯合大地監造商李進福及衛生人員張齊富財，分別被依過失致死罪、肇事逃逸等罪嫌起訴。花檢稍早召開記者會表示，針對李義祥刑責，將建請法院求處最高刑期。然而，根據全國法規資料庫資料顯示，其中肇事逃逸罪，最重僅能求處7年刑期，過失致死罪最重僅能求處5年刑期。

▲▼花檢說明太魯閣號事故調查情形。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲花檢說明太魯閣號事故調查情形。（圖／記者黃彥傑翻攝）

花檢痛批，李義祥與阿好於工程車陷落邊坡後，明知可請專業人士協助脫困，卻以輕率錯誤方式拖拉車輛，造成車輛翻落邊坡，甚至事發後亦無通報作為，釀成此次悲劇，剝奪49名無辜被害人的美好人生，並造成數億元經濟損失，且事發當天適逢清明連假，原本該是家人團聚、慎終追遠時刻，卻因被告4人極度違背專業、輕率行為，造成家屬永遠無法抹滅之痛。

▲▼花檢說明太魯閣號事故調查情形。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲花檢公布案發後阿好站邊坡畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）
對此，花檢表示，將建請法院就李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌部分，均量處法定刑之最高刑度，就被告阿好涉嫌過失致死部分，量處3年以上有期徒刑，就被告李進福、張齊富財涉嫌過失致死部分，量處4年以上有期徒刑，以懲儆從事工程業務人應善盡督導職責，不再因輕忽安全、便宜行事及推諉卸責的陋習，再度發生任何憾事。

▲▼李義祥借提。（圖／記者陳以昇攝）

▲李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

然而，根據全國法規資料庫資料顯示，過失致死罪部分，《刑法》第276條「因過失致人於死者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，而肇事逃逸罪部分，《刑法》第185-4條「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者」，可處1年以上、7年以下有期徒刑；換句話說，害死49條無辜性命的李義祥，涉犯肇事逃逸罪，最重僅能求處7年刑期，過失致死罪最重則僅能求處5年刑期而已

▲▼黑猴林長清、逃逸外籍移工阿好。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲移工阿好。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲聯合大地監造主任李進福。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲聯合大地衛生人員張齊富財。（圖／記者黃彥傑攝）

►李義祥25分內打10通電話…就是不救人！算「肇事逃逸」最重僅判7年

►3關鍵不構成殺人罪！「49命枉死」檢怒斥李義祥：極度輕率

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