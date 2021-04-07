　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

太魯閣慘劇台東8亡35傷！饒慶鈴成立「一戶一社工」捐1月薪

▲▼台東縣長饒慶齡探視傷者並致贈慰問金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東縣長饒慶齡探視傷者並致贈慰問金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

0402太魯閣事故中，目前已清查出76位設籍台東鄉親，台東縣政府啟動「一戶一社工」專案輔導持續關懷協助。縣長饒慶鈴宣布，捐贈1個月所得給「一戶一社工」計畫，直接協助最需要的台東鄉親，期讓捐款發揮最大效應。

台東縣政府表示，統計至目前已知設籍台東民眾共有76人搭上事故列車，8人罹難，另傷者已有28人出院、7人住院中。

▲▼台東縣長饒慶齡探視傷者並致贈慰問金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

饒慶鈴對此次台鐵408太魯閣意外深感痛心，為盡早使家屬、縣民走出事故陰霾，縣府即刻啟動災後人道關懷服務機制，對罹難者親人與受傷鄉親給予主動電話關懷，「一戶一社工」專案輔導持續關懷及協助鄉親，並提供保險、醫療費用等諮詢；縣府另設立「安心諮商專線」協助後續諮商與心理輔導。

▲▼台東縣長饒慶齡探視傷者並致贈慰問金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣府社會處已進行慰助金發放事宜，若有未盡事宜需協助，社會處會指派專責社工協助，盼鄉親盡早恢復日常生活。

▲▼台東縣長饒慶齡探視傷者並致贈慰問金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

而民眾若有親友是否搭乘408車次需要協尋，可洽台鐵協助專線電話:0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384；或可至台灣鐵路局官網-「0402台鐵408次太魯閣號事故」專區，專區內有照片或行李清冊可供家屬參考尋找連結如下：
https://reurl.cc/g8pMLV

為回應民眾發揮大愛捐款協助傷患後續醫療、生活重建相關費用，民眾可以利用台東捐款專戶捐款，資訊如下：
台東縣政府社會救助捐款帳號:023-038-295107 台灣銀行台東分行（指定用途:0402太魯閣鐵路事故關懷）。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

張麗善北港朝天宮接引母火　110年全中運聖火全台傳遞開跑

大手牽小手讀力成長　嬰幼主題巡迴展雲林登場

暖暖國小打造共讀站　森林系風格超暖心

生技業者採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢家庭

太魯閣慘劇台東8亡35傷！饒慶鈴成立「一戶一社工」捐1月薪

配合鐵路地下化台南站新設臨時後站　4月8日正式啟用

兒外出求職母接電話那頭哭喊「媽！我被打」　高雄婦心慌險遭詐

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方　黃偉哲：強力稽查發締展現行動力

別進入大型車視野死角！　屏東警分局舉辦安全駕駛座談

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

張麗善北港朝天宮接引母火　110年全中運聖火全台傳遞開跑

大手牽小手讀力成長　嬰幼主題巡迴展雲林登場

暖暖國小打造共讀站　森林系風格超暖心

生技業者採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢家庭

太魯閣慘劇台東8亡35傷！饒慶鈴成立「一戶一社工」捐1月薪

配合鐵路地下化台南站新設臨時後站　4月8日正式啟用

兒外出求職母接電話那頭哭喊「媽！我被打」　高雄婦心慌險遭詐

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方　黃偉哲：強力稽查發締展現行動力

別進入大型車視野死角！　屏東警分局舉辦安全駕駛座談

工程師大叔觀星變蘿莉之狼　國一女假睡避禍…遭打包再來一次

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

女友和他牽手「堅稱好友」！　《女兵》男星被問1句氣炸：太噁心了

劉以豪「長袍古裝」帥炸！　綁鋼絲「吊掛4層樓」秒變軟腳蝦

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

媽媽生到一半沒墨水！　奶貓「黑橘臉對切」毛髮飄逸笑翻她

女學生台南騎車差點被抓交替！ 廟門口「定住跪哭」媽祖出手了

地方熱門新聞

台中工地節水　保24座石岡水壩地下水

綠鬣蜥攻陷小琉球！身長1米逛騎樓民眾看傻

太魯閣號台東8亡35傷　饒慶鈴捐1月薪

馬文君偕台水會勘伊達邵鑿井地點

鹿港3車2機車碰撞　2男1女傷

萬里漂豬屍　驗出非洲豬瘟

配合鐵路地下化台南站新設臨時後站

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方

日月潭見底挖土機進駐　加速清淤

鐵路工程承包商近5年不曾承攬台南工程　

吳憶樺吻女主播　伯母氣到睡不著

報廢車輛占用道路多年　內埔警強力排除

攝影好手空拍國軍進駐水庫清淤

疫情封鎖下台南發起城市文宣展　

更多熱門

相關新聞

花蓮縣府設太魯閣捐款專戶　24小時心理關懷專線

花蓮縣府設太魯閣捐款專戶　24小時心理關懷專線

距0402台鐵太魯閣號408 車次出軌事件已第5日，花蓮縣政府自事故發生後即刻於花蓮市立殯儀館成立花蓮縣政府聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜，服務項目包含指認協助、餐飲協助、住宿協助、公祭服務、心輔陪伴等相關服務，冀盼能幫助罹難者家屬走出傷痛，陪伴逝去的生命最後一程。

「老天留命要我幫更多人」　一家4口逃死劫

「老天留命要我幫更多人」　一家4口逃死劫

富邦金捐3000萬助太魯閣號傷者、罹難家屬！　企業捐款累計破億

富邦金捐3000萬助太魯閣號傷者、罹難家屬！　企業捐款累計破億

太魯閣號事件　鴻海捐款1000萬至衛福部捐款專戶

太魯閣號事件　鴻海捐款1000萬至衛福部捐款專戶

2021台東綠能論壇開幕

2021台東綠能論壇開幕

關鍵字：

列車翻覆饒慶鈴一戶社工專案關懷慰助金協尋捐款

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面