太魯閣慘劇台東8亡35傷！饒慶鈴成立「一戶一社工」捐1月薪

▲台東縣長饒慶齡探視傷者並致贈慰問金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

0402太魯閣事故中，目前已清查出76位設籍台東鄉親，台東縣政府啟動「一戶一社工」專案輔導持續關懷協助。縣長饒慶鈴宣布，捐贈1個月所得給「一戶一社工」計畫，直接協助最需要的台東鄉親，期讓捐款發揮最大效應。



台東縣政府表示，統計至目前已知設籍台東民眾共有76人搭上事故列車，8人罹難，另傷者已有28人出院、7人住院中。

饒慶鈴對此次台鐵408太魯閣意外深感痛心，為盡早使家屬、縣民走出事故陰霾，縣府即刻啟動災後人道關懷服務機制，對罹難者親人與受傷鄉親給予主動電話關懷，「一戶一社工」專案輔導持續關懷及協助鄉親，並提供保險、醫療費用等諮詢；縣府另設立「安心諮商專線」協助後續諮商與心理輔導。

縣府社會處已進行慰助金發放事宜，若有未盡事宜需協助，社會處會指派專責社工協助，盼鄉親盡早恢復日常生活。

而民眾若有親友是否搭乘408車次需要協尋，可洽台鐵協助專線電話:0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384；或可至台灣鐵路局官網-「0402台鐵408次太魯閣號事故」專區，專區內有照片或行李清冊可供家屬參考尋找連結如下：

https://reurl.cc/g8pMLV



為回應民眾發揮大愛捐款協助傷患後續醫療、生活重建相關費用，民眾可以利用台東捐款專戶捐款，資訊如下：

台東縣政府社會救助捐款帳號:023-038-295107 台灣銀行台東分行（指定用途:0402太魯閣鐵路事故關懷）。

►腦公！你不可以賴帳喔

