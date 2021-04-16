新竹風景區驚傳破窗盜財　失主祭賞金！警曝「被鎖定」關鍵



▲有網友將車輛停在香山濕地一處道路上，遭竊賊破窗偷走財物。（圖／翻攝新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團po文，將車輛停在新竹知名旅遊景點「香山濕地」時遭歹徒破窗偷走包包，皮夾、鑰匙、化妝包及AirPods都被偷走，要懸賞3000元希望能找回遺失物品，由於遭破窗的地點就在新竹知名景點，也引起網友討論。

一名網友在臉書新竹大小事貼文說，自己的朋友把車停在香山濕地，沒想到被敲破車窗偷走車上的包包，雖報警，但因附近沒有監視器，所以懸賞獎金，希望網友提供線索，希望能找回包包內「非常重要」的物品。

網友紛紛分享自己的經驗，也提醒其他人，「包包真的不要放車上！」、「停在沒監視的地方，被偷的機率是很大的」、「真的太誇張，以後香山那邊停車，停車請停人比較多的地方，或是有監視器的角落附近，不要停在人少的地方現在治安感覺不好了！請大家多加注意防範」、「已經發生無數起了，貴重物品隨身帶」，甚至有網友大嘆「星期日下午賞蟹步道應該人很多，這樣也敢破窗偷東西，治安真差⋯」。

新竹市警方證實收到車主報案，同時表示本案是這一年多來首次發生的破窗竊盜報案，並非網友說的「經常發生」，但仍提醒網友，財物包包避免獨留車上，到旅遊景點時也要避免貪圖方便將車停在樹林下、公園內等非停車場處，香山濕地附近皆設有免費公有停車場，雖遊客可能因此需要多走幾步路，但停車場有架設監視器，可以大幅降低破窗盜財的意外發生。

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