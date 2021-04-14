黃牌重機「乖乖停汽車格」挨罰！高雄哥疑惑了　網洗版轟：欠教育

▲車主收到罰單後相當不解。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友2月期間將黃牌重機停放路邊汽車格，怎料最近收到紅單，直指他停車未依車種規定，這讓他錯愕不已，委屈求解「那要停哪裡？」而大票網友也紛紛替他抱不平，吐槽開單員警要再加強教育了。

網友在爆怨2公社發文直呼，「黃牌重機不能停機車格，現在連汽車格都會被開罰了，試問要停哪裡？」從罰單中可見，他在2月24日當天，將愛車停放路邊汽車格，結果遭民眾拍照，並於3月2日檢舉，挨罰600塊錢。

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▲明明依法停小型車格，卻遭罰600元。（圖／翻攝自爆怨2公社）

事實上，依據《道路交通管理處罰條例》第92條第6項及《道路交通標誌標線號誌設置規則》第190條規定，250CC以上的紅、黃牌大型重機車行駛、停放要比照小型車辦理；也就是說，大型重型機車停放路邊車格時，應選擇小型車停車格，且一車格只可停一輛，當然也不得停放機車格。

po文掀起熱烈關注，網友們狂蓋樓吐槽，「這開單員警不知怎考上警察的」、「申訴。這種是不懂法條」、「這員警...是不是要去上課」、「這是都不用審核的嗎？檢舉的人也沒腦」、「這位員警法條還沒背熟」、「遇到不專業的警察只能這樣了」。