用賓士「封印」別人家！車主被11通電話吵醒怒了：知道這什麼車？

記者曾筠淇／綜合報導

「我就想請問這到底是什麼車？」一名女網友表示，她日前一出家門，就被門口的賓士擋住、沒辦法拿東西，她打了11通電話給對方，不但沒聽到一聲對不起，最後還遭回「你應該知道我那是什麼車吧」，讓她超傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「要被拖走的車」、「有錢買車，沒錢繳停車費」。

▲這台賓士直接停在別人家門口。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，日前有一名車主將愛車停在她家門口整整一個晚上，除了讓人行走不便，拿東西也會被擋住。因此，原PO隔天一早便趕緊打電話給車主，請對方移車；她從7點20分打到7點29分，好不容易第11通「車主終於睡醒接了」，但通完電話卻讓她火氣更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO一早就打了11通電話聯繫車主。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

在通話的20秒內，車主愛理不理，不但沒有半句道歉，甚至還質疑「那裡不是你的位子吧？」讓原PO不得不開大絕，表明只能請警察幫忙移車了。怎料，車主這時竟回嗆，「你應該知道我那是什麼車吧？」讓原PO聽了超傻眼，事後更忍不住直呼「我不知道啊！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「垃圾人開的，不就是垃圾車」、「停在別人家門口的車」、「很快就變報廢車」、「有紅線就直接報警了，你還打什麼電話」、「這可以開單」、「壓到紅線，檢舉就對了」、「垃圾車啥時換白色的呀？不是都黃色的嗎」、「現在開賓士跟開沙士一樣簡單，有什麼好囂張的」。

▼車主態度讓原PO看傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）