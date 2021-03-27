台科大與北市推「七星學程」　4月起開放168名高職生自主選課

▲台科大與北市推「七星學程」。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市教育局今與台灣科技大學簽訂產官學合作備忘錄，首創「台灣科大北市七星學程」，4月上旬起將媒合北市高職開辦人工智慧、物聯網等7門產學合作課程，共168個名額，不限公私立高職均可開放學生自主選課。

教育局表示，自108學年度第2學期起教育局即推動技術型高中、技專校院暨業界微學分課程試辦計畫，由台灣科大協助規劃「創意思考與設計」微學分課程供台北市各公、私立技術型高中學生參加，迄今已開辦第3次產學合作（微）課程，共計有60位學生獲益。

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教育局說明，未來將進一步合作推展學生專題研究、開設多元選修及大學先修課程、規劃彈性自主學習及微課程、支援專題研究師資場地及設備、甄選錄取新生提早入校學習、志工服務學習及營隊課程、支援教師專業成長及專題講座、共享資源促進優質發展、鼓勵技高教師進修台灣科大學位或專業學程、合作發展人工智慧課程等合作事項 。

▲北市教育局與台灣科技大學簽訂產官學合作備忘錄，首度創立「台灣科大北市七星學程」。（圖／台北市教育局提供）

此次「台灣科大北市七星學程」，將媒合台北市技術型高中開辦「智慧化綠能科技概論」、「人工智慧課程」、「物聯網IoT」、「橋梁與結構」、「機械自控課程」、「企業管理」及「自媒體實作行銷」等7門產學合作課程，以公開報名、不限定學校方式提供168個名額予台北市公私立技術型高中學生進行自主選課多元學習，讓頂尖科大豐沛資源挹注北市技高，提升北市技職教育學習再進階。

教育局強調，因應技職產業的蓬勃發展，並配合108課綱的推動，台北市以強化產學鏈結作為推動技職教育政策綱領2.0之重要目標，透過技高與科大間多元且創新之合作機制增進資源共享與交流，有效建立聯盟學校間的互動溝通平台，促進雙方系科實質互動，達到提升教育品質之目的。

教育局表示，未來將以「從做中學及務實致用」做為技職教育之定位，引導技術型高中朝「強化產學合作鏈結」、「培養專業技術能力」及「落實就業育才機制」等三個向度發展，且以「實務教學及實作與創新能力培養」做為核心價值，未來將持續透過技職教育培養實務與創新能力之優質人才，俾使成為帶動產業發展及提升產業研發創新之重要支柱。

