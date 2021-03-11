美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

▲台灣獎學金法曾於2020年6月提出，但當時未排入議程。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美國國會議員今天分別在參眾兩院提出「台灣獎學金法」草案，計劃提供美國聯邦官員兩年的獎學金赴台學習中文，深入了解台灣，強化與台灣的戰略夥伴關係。

參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward Markey）、參議員盧比歐（Marco Rubio），以及眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）與共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）分別在參眾兩院重新提出「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）。

這項法案曾於2020年6月提出，但未排入議程，跨黨派議員今天再度提出。

這項法案計劃以美國國會在1994年針對日本的「曼斯菲德獎學金」（Mike Mansfield Fellowship）為藍本。根據草案，預計提供美國立法、司法與行政部門不少於5名官員前往台灣學習的獎學金，最長2年。2年後名額將擴大到10名。

根據法案草案，第一年主要是學習中文，了解台灣人民、歷史與政治，以及美國與印太地區關係。第二年將在當地中央或民間機構工作。

馬基在新聞稿中表示，「台灣獎學金法」建立在美國與台灣的戰略夥伴關係基礎上。透過在台灣部會或公民機構的密集語言、文化與政治薰陶，美國官員將建立長遠的專業關係與知識。這項法案的通過也將能表明美國一如既往致力於與台灣的夥伴關係。

盧比歐則表示，這項獎學金計畫將能繼續加強美台雙邊與文化交流，這將是推進美國促進自由開放印太地區努力的重要一步。

貝拉表示，美台共享源於民主與法治承諾的密切夥伴關係，這項交流計畫將為美國決策者提供在台生活與工作的機會，這樣的經驗與聯繫，對於培養日後聯邦政府台灣專家與宣揚印太外交政策至關重要。

夏波表示，美台建立關係的最好方法是讓雙邊官員並肩工作，這法案將建立強有力的框架讓這樣的合作成為可能，以加深雙邊關係。

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