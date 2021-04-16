小四兒生字作業「拿不到甲上」！媽PO文求癥結點　網一看慚愧了

▲兒子的生字作業沒拿過「甲上」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

老師在幫小學生改作業時，常會以「優、甲、乙、丙、丁」來打分數。一名媽媽就發文表示，兒子的生字作業永遠拿不到「甲上」，由於字的美醜很主觀，所以她只能安慰自己，或許是孩子的字就是沒達到老師的要求。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都大讚，「我心裡已經給甲上上了，寫得很工整」、「給優了吧」。

這名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，兒子現在11歲、小學四年級，每次認真寫的生字作業總拿不到「甲上」，讓她相當無奈，「大概不在老師的要求範圍內吧？」原PO強調，兒子其實不是太追求成績，倒是她自己比較玻璃心，因此才好奇其他網友覺得這樣的字怎麼樣，「你是老師會給甲上嗎？」

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▲不少網友覺得這樣的字已經很漂亮。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO也補充道，「還好我兒是一個無所謂的小孩，不會因此受挫」，她其實也明白「甲上」不代表小孩的一切，只是單純好奇大家想法而已，畢竟字的美醜很主觀，她也不會要求孩子一定得拿到「甲上」不可。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「這字！比我好看100倍」、「寫得很棒，真的」、「我兒子字有那麼漂亮就好」、「沒幾個大人字可以跟他一樣好，沒事的」、「孩子對得起自己就好」、「看了我都慚愧了」、「我覺得很漂亮了」、「甲是什麼，我小時候看都沒看過」、「字比我漂亮很多了，拿不到甲？老師太嚴格了吧」。