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貴婦菜市場買肉「討2次塑膠袋」　老闆見1眼神心涼了：我的原罪

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO無奈吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

一名在菜市場工作的肉攤老闆發文表示，早上有一位貴婦級的客人向他買肉，結完帳後，對方開口跟他要了一個塑膠袋；當時，他其實不以為意，還面帶笑容的拿給對方，但是後來，他卻得知殘忍真相，無奈直呼「我不怪客人，因為被嫌油是我這行的原罪！」貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名老闆在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，早上有一位貴婦級的客人向他買肉，他如往常的服務、找錢以後，對方便向他多要一個提袋。對他來說，在傳統市場被要袋子是再正常不過的事了，所以他非但沒拒絕，還面帶微笑的目送客人離開。

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不過，貴婦級客人拿到袋子、準備離開前，卻再度轉身向原PO提出一樣的要求。原PO當時心想，客人或許是想要分裝，所以他也沒多問，「帶著領薪水般的笑容遞給了她。」但是，原PO卻注意到客人一直盯著提袋，進而猜測對方想法，「原來是她怕碰油，所以多要一個袋子。」

原PO無奈，因為他的雙手就是油膩膩的，即便已經有提供面紙了，客人還是覺得很油，「但我沒辦法，我不可能賣一塊肉就去用精油級的洗手乳清潔，除非我肉一斤賣500元。」不過，原PO並沒有怪客人，只說了句惹人心疼的話，「因為被嫌油是我這行的原味，喔不，是原罪！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「賣魚的，客人都嫌手濕」、「可以請客人自己拿提袋，然後再把食物放進袋子裡，這樣就不會碰到提袋囉！辛苦你了」、「我自己抓袋，老闆放進來」、「下次請她自己拿就不會油了」、「這種人不適合到傳統市場買菜」、「能理解那客人的心態，也同情老闆的無奈」、「怕油就把袋子反過來裝不就好了」、「怕油、怕髒，去超市買」。

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