郵件送回郵局！理由是「按鈴無人應」　他轟郵差說謊：根本沒按鈴

▲郵差騎車送郵件。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者施怡妏／綜合報導

郵差送信件會透過按門鈴的方式，一名網友表示，郵差根本沒有按門鈴，卻謊稱按門鈴沒有人回，沒有人在家，但他明明都在家中根本沒有出門，半個月來已經五次沒有收到信件，只能拿單子到郵局領信，跟郵差反應卻被嗆，上班送信件很辛苦，讓他超傻眼，「沒有熱忱就不要做嘛！」

一名網友在臉書「爆怨2公社」憤怒發文，明明整天都待在家，卻收到寫著「按鈴沒有人應」的單子，半個月來已經第五次，而且1封信件都沒有收到過，怒罵郵差連電鈴都沒有按，就直接丟單走人，「有這麼懶嗎？」上次收件時，郵差還跟他抱怨信件很多，巴不得每天都不要有信件，做得很痛苦。

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▲大家都有遇過類似的事件。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出立刻引起許多網友共鳴，「我家明明沒有門鈴，上面卻寫『按鈴無人回應』」、「在家都收得到宅配，卻收不到郵局，不知道我家電鈴也會挑人響的」、「我們這裡的郵差更扯，按鈴後根本沒在等人回應就馬上快速的騎上車走人，差點以為是哪個玩電鈴的死屁孩」。還有人笑說，「我第一次感受到住社區真美好」。

其中許多人都有追郵差的經驗，「我聽到電鈴聲，我在三樓手刀衝下樓，已見郵差離開，都要邊跑邊喊，在家」、「我家也是都按了就馬上騎走，跑出去郵差都騎走了」、「抱著小孩追出去馬上看不到人影，連車尾燈都看不到」。