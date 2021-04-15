買4杯星巴克！她外帶回家「只有半杯」愣了　網曝真相：很正常

▲原PO將飲品帶回家後，發現全都只剩下「半杯」了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「我確定我沒偷喝！」一名女網友日前到星巴克購買4杯「鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵」，明明在店內時，飲料看起來都有裝滿，但是回到家後，她卻發現4杯全都只剩「半杯」，讓她覺得有點無奈。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「上面那個會融化」、「上面就是奶泡，消掉很正常」。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，她日前到星巴克點了4杯「鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵」，並講明她要一下糖、去冰。由於這是她第一次購買，所以她不知道去冰「沒說牛奶加到滿」會讓人有心痛的感覺。

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▲原PO不知道這款飲品最好當下就喝完。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

從原PO貼出的照片可見，她在店內剛拿到飲品時，奶泡都還碰得到杯蓋，看起來非常實在，然而，她才花5分鐘回家，4杯卻都只剩下「半杯」，讓她忍不住直呼「一杯165元喝起來有點悶啊！不就還好有買一送一。」她也補充道，這4杯她分了2次買，但店員2次都沒提醒。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「瑪奇朵是奶泡，搖一搖就不見了」、「雲朵奶泡占滿一半空間了」、「沒錯，15分鐘後我也傻眼」、「如果在店裡奶泡未消，店員想幫你補鮮奶也無從補起」、「消泡了，有些東西外帶不適合，現場乾掉4杯」、「這款飲料原本就是半杯是奶泡，無法『等一下』再喝」、「正常！瑪奇朵是打奶泡，到家消掉正常」、「時間到，泡泡就離家出走了」、「店員有說雲朵就是空氣打進去，所以空氣消了就會這樣，建議買完趕快喝」。