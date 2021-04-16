美日峰會登場！美高官曝：聯合聲明將提及台灣　阻止中國挑釁

▲與美國總統拜登漢和日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相菅義偉16日將與美國總統拜登（Joe Biden）在華府舉行峰會，成為拜登上任來首位面對面的國家領袖。有消息指出，雙方除了針對北韓安全情勢、新冠肺炎疫情進行討論以外，可能會罕見地針對台海問題發出聯合聲明。

這次的峰會重點主要聚焦在中國的影響力，白宮匿名高級官員指出，菅義偉和拜登將會深入討論中國、美國和日本的關係，甚至會針對台灣發表聯合聲明，「（聲明）強調我們對維護和平和穩定的共同承諾，並採取相關措施來緩和緊張局勢，阻止挑釁行為。」

美日領導人前一次在聯合聲明中提到台灣是在1969年，時任日本首相佐藤榮表示，維護「台灣地區」的和平與安全，對日本自身安全來說也非常重要；而這項聲明也是在北京和東京關係正常化之前發佈。

匿名官員表示，聯合聲明會從台海和平穩定的重要性出發，目前兩國都不想加劇緊張局勢，或者是激怒中國，但都試圖發出明確信號，就是中國解放軍近日在台灣防空識別區的行動，「是與維護和平穩定的使命背道而馳。」

▲日本首相菅義偉飛抵美國。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，匿名官員也提到，這次的峰會最重要的是讓美日領導人相互理解，建立對彼此的信任，「真正將這個重要聯盟提升到新的階層，這樣雙邊不僅在安全和外交政策上有合作，在技術和經濟問題上也盟友更多全面的合作。」

另外，近日日本與南韓關係惡化，北韓的威脅也與日俱增，估計雙方也會對此進行討論。匿名官員坦承，他們完全理解日韓之間的敏感歷史問題，但仍希望兩個民主國家之間的關係能獲得改善，「只有當美日關係牢固時，日本狀況穩定時，美國才能在亞洲發揮積極作用。」

這次峰會也會談論經濟技術，官員指出，拜登政府將於15日宣布，「日本承諾與美國合作，投入20億美元的資金，致力於5G和氫能發電、智慧城市等先進科技行動。」至於氣候變遷的問題，日本已擬出具體步驟，「這些步驟會讓日本在2030年的一系列行動目標中，居於領先地位。」

同時，菅義偉和拜登有可能會在峰會中決定，美、日、印、澳「四方會談」（Quad）的下一次會議時間與地點，預計會在16日進行宣布。

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