日媒：菅義偉展開「牽制中國」外交戰　訪美後將再赴印度！

▲日本首相菅義偉將在訪美日程結束後，前往印度與總統莫迪會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本首相菅義偉預計16日訪美，與拜登舉行首腦會談。而據《日經新聞》報導，菅義偉結束在美行程後，將利用4月底的「黃金周」假期，接連訪問印度與菲律賓，分別和兩國總統莫迪與杜特蒂會面，被認為是日本正積極展開「牽制中國」的外交戰。

據《日經新聞》報導，日相菅義偉4月底將訪問印度，兩國於2020年9月簽署了《軍需物資與役務相互支援協定》（ACSA），此次訪印有望推動對此的進一步合作，同時，這也是菅義偉自2019年11月在泰國舉行「東協+3」（中、日、韓）峰會以來，首次與印度總統莫迪會面。《紐約時報》報導指出，菅義偉此行目的除了加深與莫迪關係，也希望能盡早促成美國、日本、印度、澳洲「四方安全對話」（Quad）的面對面峰會。

此前，四方安全對話3月首度舉行了元首視訊峰會，會後發表的聯合聲明中雖隻字未提中國，但仍觸及了南海問題稱，「將對挑戰海洋秩序的行為作出應對」。據《朝日新聞》報導，考慮到傾向霸權主義的中國，菅義偉將在與莫迪的會談中將再度確認兩國「為實踐自由開放的印度-太平洋地區」的合作，以牽制中國在該地區的強硬軍事行動。

根據《讀賣新聞》7日報導，菅義偉在美日首腦會談協議文中，聚焦在安保、經濟合作與氣候變遷等3大領域，更罕見地言明美軍對具領土爭議的釣魚台（日稱尖閣列島）的保護義務等議題，此外，包含AI人工智慧、5G通訊技術的合作也會成為與拜登的協商重點。

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