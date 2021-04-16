確保安全！宜蘭中小學3.2萬學生　全面配發防身警報器

▲▼宜蘭縣長林姿妙為防長榮女大生事件再生，送中小學生3萬2千個「防身警報器」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

去（2020）年10月間發生台南長榮大學馬來西亞籍女學生遇害不幸事件，而宜蘭也有女學生上學在小巷口，險遭男子猥褻，宜蘭縣長林姿妙為守護學生安全上下學，下令為宜縣中、小學生採購3萬2千個「防身警報器」，且於13日起陸續配送至各校，這是六都之外，為縣屬中、小學生全面採購防身警報器之舉。

宜蘭縣長林姿妙是於2020年11月24日宣布，為縣屬國小及國中共3萬2千名學生採購「防身警報器」，讓學生於上下學時間遇到緊急侵害或騷擾時，得以即時反應使用，以遏阻可能造成的不法侵害。

為確保防身警報器得以發揮立即警示效果，林姿妙重視品質要求，指示採購之產品必須為「臺灣製造」，在招標作業上，避免採購市面上低價不良劣質產品的可能。因此，招標規範中，針對使用材質、警報音量、啟用方式等，均嚴格要求相關規範，例如，距離防身警報器1公尺內量測音壓，最大音壓應介於80分貝至120分貝間，重複發出之警報音音頻應介於2000赫茲至4200赫茲間。

啟動方式採拉拔式啟動，警報器之插梢需以不易斷裂之繩索、鍊子或其他物件與本體連接，以避免掉落地面遺失。電池蓋需使用螺絲等輔助零件鎖固，不易脫落。警報器需有防塵防水功能等。另外，各項檢驗需檢附TAF認可實驗室之相關測試報告。

宜蘭教育處表示，防身警報器配發後，將結合校園安全宣導工作，教導學生養成配戴防身警報器習慣，加強學生人身安全教育，學生自我防護教育。利用週（朝）會、升旗等集會時機或相關課程宣導，教育學生養成安全意識。

如遭遇可疑人員尾隨或暴力可能時，隨時提高警覺，或遇陌生人問路、搭訕等為由誘騙情境之應對處理方式，加強學生對不法侵害可能的認識與應變。指導防身警報器正確使用時機，勿隨意拉扯嬉戲，並增進學生之間互助合作，讓每位學生都能主動關心、幫助同學，以發揮使用防身警報器最大效益。

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