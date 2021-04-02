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社會 社會焦點 保障人權

座椅與人相疊！太魯閣第8車廂傷者：多人沒呼吸...還有好多小孩

記者游芳男／宜蘭報導

台鐵太魯閣出軌釀重大傷亡，4名輕傷者（3女1男）被往羅博愛醫院就醫時心有餘悸說：「撞擊時好恐怖！椅子與人相疊，被壓在底下很多人沒呼吸，當時車內還有好多小孩子，好可憐…。」

▲▼台鐵太魯閣出軌，一家4口逃過死劫的吳姓婦人說人椅相疊好多人沒氣了，好恐怖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲台鐵太魯閣出軌，一家4口逃過死劫的吳姓婦人說人椅相疊好多人沒氣了，好恐怖。（圖／記者游芳男翻攝）

台鐵太魯閣出軌釀重大傷亡，其中，輕傷6女3男分別送宜蘭蘇榮、博愛就醫，被送往博愛醫院就醫的吳姓婦人說：「火車撞擊當時，人在第8節車的她是在睡覺，巨大衝撞後，她被驚醒，看到車內一片黑暗，而且車內到處是煙霧，她看到的是椅子和人一層層堆疊，被壓在底下的很多人沒了呼吸，而車內也有很多要到花東渡假的小朋友，她與家人走出車廂時，也發現到處是屍體，當時是很恐怖！」

來自新北市的吳姓婦人，是與先生及兩個國中女兒搭車要到花蓮度假，她到院時情緒一度激動的擔心她的手機與行李恐找不到，經羅東火車站站務人員安撫火車上所有物品會集中保管，並通知物主領取說明後，她才放下不的心。

台鐵太魯閣出軌釀重大傷亡，至2日下午輕傷者中，由蘇澳91載送5人（3女2男）往蘇澳榮民醫院就醫，另，南方澳91載送4人（3女1男）往羅博愛醫院就醫。

此次意外以首當其衝的第7、8節車廂傷亡最為慘重，大部分死傷都集中在這2節車廂中，目前累計整起事故已造成34人死亡、68人受傷，粗估車廂內約還有200人受困，搜救行動仍在持續中。

▲▼台鐵太魯閣出軌，一家4口逃過死劫的吳姓婦人說人椅相疊好多人沒氣了，好恐怖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▼各車廂傷亡情況分布，其中以第7、8節車廂最為慘重。（圖／台鐵提供）

▲▼太魯閣出軌，各車廂傷亡情況曝光。（圖／台鐵提供）

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