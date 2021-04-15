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宜蘭女名醫讓38學生輪流用「12根針頭抽血」　身分曝！陽明博士

記者陳俊宏／綜合報導

在宜蘭縣醫療界小有名氣的一名何姓女醫師，被爆出在授課的一間健康管理專科學校，要求全班38人共用12根針頭幫彼此抽血、驗血型。對此，校方發出聲明致歉表示，已讓有使用針具的學生前往就醫，且依照流程應追蹤4次；另外，該名兼任老師停止授課，並配合調查。事實上，在2017年台灣就發生過因無良診所給民眾共用針頭施針，導致爆發C型肝炎群聚感染的事件。

《東森新聞》報導，何姓女醫師從2017年8月起就在羅東某醫院擔任胃腸肝膽科主治醫師，以及腫瘤醫學中心主治醫師，專業領域在於肝炎、肝硬化、肝癌及其合併症治療等等。此外，她不僅有多間醫院的經歷，還取得國立陽明大學藥理所的博士學位。

誇張事件發生在9日，女醫師在宜蘭縣某健康管理專科學校「微生物與免疫學」實驗課上，要求38名學生使用12根針頭，互相幫對方抽血、驗血型。

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▼何姓女醫師在宜蘭縣醫療界小有名氣。（圖／東森新聞）

宜蘭女名醫讓38學生輪流用「12根針頭抽血」　身分曝！陽明博士。（圖／東森新聞）

學生事後告訴導師才被爆出，校方當天下午緊急發文給家長，要被扎針的學生立即送去醫院檢驗，並承諾學生檢查費用由學校全權負責。儘管如此，家長還是氣得大罵，為什麼會讓學生重複使用針頭抽血，「一根針，真的沒有必要省這樣」。

宜蘭衛生局副局長徐秋君表示，事發地點屬於教學實習的環境，不但不是在醫療場所，對象也不是病患，因此是否使用醫療相關法令去裁罰，目前仍在與中央討論中；現在最重要的是學生安全，立即要求醫院提出相關後續照顧計畫。

校方也發出聲明稿致歉指出，原實驗設計規畫僅部分學生實作，兼任教師求好心切，要求每位學生練習，針具以酒精棉片消毒確有不妥；學校當天傍晚得知後，以學生健康為優先考量，由導師告知有使用針具的學生，立即前往住家附近醫院接受檢查，並保留相關就醫收據。

▼2017年台灣就發生過因無良診所給民眾共用針頭施針，導致爆發C型肝炎群聚感染的事件。（圖／東森新聞）

宜蘭女名醫讓38學生輪流用「12根針頭抽血」　身分曝！陽明博士。（圖／東森新聞）

校方說，學生依照流程需追蹤4次，分別在事件發生當下、第6周、第3個月、第6個月，其衍生相關就醫檢查費用，家長與子女完全不需負擔。校方表示，該名兼任老師立即停止授課並配合調查，相關課程由代課老師接續上課。

校方強調，針對學生加強後續生活輔導，並監督與確認後續檢查結果；校方全面盤點侵入性實驗及實作教學計畫，將以此事件作為前車之鑑，決不讓類似情事再次發生。事實上，在2017年台灣就發生過，桃園市楊梅區「維蓮診所」給民眾共用針頭施針，導致5名患者感染C型肝炎。

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