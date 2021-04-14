全台僅「這縣」沒水庫還40年不限水...市長揭密了

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藏神秘水源　全台僅「這縣」沒水庫還40年不限水...江聰淵揭密了

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣有一縣市即使沒水庫，仍多年不曾面臨缺水危機。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中及苗栗地區已實施「供五停二」的限水制度，其中，位於東部的宜蘭地形不利蓄水，縣內又沒有水庫，卻不曾因發生乾旱而出現限水的情況，對此，宜蘭市長江聰淵就指出，因為宜蘭竟潛藏著「得天獨厚的大水庫」。

▲▼台灣有一縣市即使沒水庫，仍多年不曾面臨缺水危機。（圖／翻攝自Facebook／江聰淵）

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▲江聰淵揭密宜蘭不缺水的原因。（圖／翻攝自Facebook／江聰淵）

江聰淵臉書日前發文，表示宜蘭雖對流雨旺盛，且冬天的東北季風夾帶水氣被山阻擋造成降雨，9～12月又是颱風季節雨量最多的時候，但縣內的河川短、河床陡、河流急，加上西高東低的地形讓雨水逕自流入大海，造成空有降雨卻不利蓄水，不過其實許多地面水、地下水與看不見的伏流水才是宜蘭真正能免於缺水的關鍵因素。

江聰淵指出，缺乏水庫蓄水的宜蘭，在蘭陽平原地面下有由含水層及不透水層組成的巨大地下水區，形成得天獨厚的天然大水庫，當溪水往下滲透到了河床，經過上層天然砂礫過濾後，便形成優質的伏流水以及湧泉，加上每年自梅雨及颱風所帶來的豐沛雨量，就成了宜蘭重要的水資源來源。

▲▼台灣有一縣市即使沒水庫，仍多年不曾面臨缺水危機。（圖／翻攝自Facebook／江聰淵）

▲宜蘭的巨大地下水區就是天然大水庫。（圖／翻攝自Facebook／江聰淵）

另外，為了因應氣候變化及環境永續維護，宜蘭的自來水公司在供水原則上採「地面水優先，地下水備用」，兩種水體聯合運用，並且盡量降低抽取地下水的比例，只視為備用的救命水，「蓄豐濟枯」在水情緊急時能確保穩定供水，並尋找新的地面水源、新建取水口及增加備用水源。

不過江聰淵也坦承，宜蘭也曾差點陷入缺水危機，在2018年3月到8月期間，當地下雨天數大幅減少，雖然有雨但因連日高溫，雨水都還來不及滲透到地面下就已經蒸發，根本無法蓄水，造成地勢較高地區的水壓下降，也讓他有感這幾年的降雨分布開始往兩極化的方向發展，儘管目前宜蘭並沒有缺水、限水的危機，但極端氣候所帶來的影響已經是肉眼可見的程度。

▲▼台灣有一縣市即使沒水庫，仍多年不曾面臨缺水危機。（圖／翻攝自Facebook／江聰淵）

▲江聰淵呼籲，珍惜水資源才是解決缺水的根本辦法。（圖／翻攝自Facebook／江聰淵）

江聰淵也在文末呼籲，「雨」雖然是宜蘭的名產，但也有老天爺不賞臉的時候，因此「珍惜水資源管理應從我們生活中開始做起，節今日之水，才能解明日之渴。」

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