兒半夜燒到39.9度衝急診　天然呆醫師「問1句」嚇壞爸：我想退掛

▲醫師語出驚人，嚇壞原PO。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我想退掛！」一名爸爸發文表示，兒子日前半夜發高燒，因此他就趕緊衝急診，怎料，看診過程中，醫師竟語出驚人，讓他當場傻眼，「這醫師腦子不好使！」貼文曝光後，隨即引發熱議，不少網友都留言回應，「醫師不要尬聊」、「笑爛～醫師累了嗎」、「半夜嘛～已經累累了」。

這名爸爸在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，兒子日前燒到39.9度，怎麼沖澡也都降不了溫，因此他半夜3點便趕緊帶著心肝寶貝衝往醫院急診。

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原PO還原當天情況，表示問診過程中，醫師詢問「他（兒子）最近有接觸其他小朋友嗎？」原PO則回應，「只有他弟弟。」想不到，醫師這時卻語出驚人，反問「那他弟弟應該是比他小吧？」讓原PO聽聞後忍不住直呼，「我想退掛！這醫師腦子不好使。」

貼文曝光後逗笑千人，不少網友都留言回應，「半夜掛急診，醫師可能也在恍惚中」、「莫名戳到笑點」、「『他弟弟』只是個名字」、「可以的話，請他喝瓶蠻牛」、「體諒醫師大半夜看診的確也是很累的呀」、「急診夜班醫師很多都是實習醫師」、「本來替你很緊張，看到後面笑了出來」、「弟弟比較大，就變哥哥了吧」。