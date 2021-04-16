年輕毒鴛鴦藏身髒亂垃圾堆販毒　白河警忍臭起毒送辦！

▲台南市警白河分局警方，強忍惡臭搜索破獲柯姓男子販毒集團，起獲安非他命毒品等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局日前接獲線報，指出20多歲之柯姓、陳姓夫妻共組販毒集團，在台南山區販售第二級毒品安非他命，從中牟取暴利，經持搜索票前往查緝，發現柯嫌2人住在「垃圾堆」中，員警忍著惡臭找出毒品追緝藥腳，全案偵訊後依毒品罪嫌移送法辦。

警方指出，專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經長期蒐證於日前見時機成熟，持台南地院核發之搜索票執行搜索及拘提行動，共拘獲柯姓夫妻販毒及傳喚多名藥腳到案，並於柯姓藥頭夫妻住處當場起獲毒品吸食工具、分裝袋等證物，全案詢問後依毒品罪嫌移請台南地檢署偵辦。

據了解，警方前往柯姓夫妻住家執行搜索時，發現2名販毒之年輕夫妻蓬頭垢面，且住處發出陣陣惡臭、環境髒亂。警方現場忍臭搜索，發現兩人竟將毒品吸食工具及毒品分裝袋藏放於滿堆髒亂衣物中，藉以規避警方查緝，惟仍遭細心眼尖之員警搜出。目前除依法送辦外，並將積極向上溯源追查毒品之來源中。

白河分局長陳明宏表示，毒品戕害人體健康危害重大，且極易衍生各項社會治安事件，警方將會持續對危害人民健康之「毒品」列為重點查緝工作；同時也呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，一同努力來建立一個安全、無「毒」的優質生活環境。

絕美粉紅色珍珠烤漆