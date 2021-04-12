八卦山步道秘境遭亂倒垃圾　居民氣到掛牌警告「除喪家外禁丟」

▲南投八卦山的草尾嶺步道旁被偷倒大量垃圾，居民氣得「掛牌」警告。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投八卦山的草尾嶺步道，近日被當地民眾發現有大型車輛頻繁在夜間出入，更在沿線邊坡出現大量垃圾和廢棄物，甚至樹頭都掛著大包垃圾袋，美麗山林為之汙染，憤而在現場掛牌寫上「此處禁丟垃圾，喪家除外」的詛咒式警告標語，南投縣環保局目前已派員追查亂倒垃圾的不肖之徒。

▲南投八卦山的草尾嶺步道為當地賞景秘境。（圖／記者高堂堯攝）

八卦山山淺樹繁、景色蔥蘢秀麗，處處可遠眺彰投2地平地地貌，也有不少登山步道；位於南投市鳳鳴社區的草尾嶺步道，來回總長6公里，沿線有張家古厝、受命宮、茶園等景點，屬當地的清幽秘境，平時由受命宮的志工群負責維護清掃、設立張貼方向指示，健走環境堪稱優質。

▲南投八卦山的草尾嶺步道旁被偷倒大量垃圾，居民氣得「掛牌」警告。（圖／記者高堂堯攝）

未料鳳鳴社區民眾近日發現，在深夜時分常出現大型車輛經過出入步道的噪音，因此心生疑竇，利用白天時前往探查，果然發現步道沿線多個地點邊坡被任意棄置大量垃圾，包括塑膠瓶罐、棉被和球鞋，甚至磚瓦、門窗，還有許多被包在大型垃圾袋中無法辨識，還有垃圾袋掛在樹頭，不但有礙觀瞻，更隨著日照飄出陣陣臭味。

▲南投八卦山的草尾嶺步道旁被偷倒大量垃圾，居民氣得「掛牌」警告。（圖／記者高堂堯攝）

志工和社區民眾苦心勞力維護的成果幾乎毀於一旦，氣得在髒亂點掛上黃底黑字的告示牌，寫上「此處禁丟垃圾，喪家除外」，亦即「再亂丟垃圾，你家就死人」；南投縣環保局獲報後，目前已派員調閱相關路口監視器、追查運送垃圾的可疑車輛或幕後委託主使者，期能早日揪出破壞山林環境的兇手。



►逆齡神霜超有感



►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能



►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃 空拍照卻超美



►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝 鄰居驚訝：爸爸人很好



►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇 自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

