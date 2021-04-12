嫩女友賭氣狂吞搖頭丸打滾整夜！他照睡大頭覺　醒來見屍先清場

▲詐騙車手頭「無敵」陳屹林，看著女友吃下超強搖頭丸後毒發身亡，完全沒有出手救人。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子陳屹林是詐騙車手頭，去年4月間買了大批毒性極高的強力搖頭丸，讓年僅20歲的女友自己拿了7、8顆，一口氣吞下後，出現幻覺、猛打滾，陳男竟放任不管，睡自己的大頭覺，隔天醒來發現女友斷氣，先叫車手同夥到場，把詐騙相關器材搬走，才打電話報警，台北地檢署12日依轉讓毒品、過失致死等罪起訴陳男。

年約30歲的陳屹林綽號「無敵」，有多項毒品、詐欺前科，北檢2021年初起訴退休警察周光熹與竹聯幫天蠍堂主陳生琥共組詐騙集團，在網路上詐騙勞力士「黑水鬼」等6支名錶，3年不法所得約500萬元案中，陳屹林就是其中關鍵的車手頭。

▲陳屹林先前因參加黑白兩道合組的詐騙集團擔任車手遭起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

而這起轉讓毒品案件，發生在2020年4月間，當時陳屹林和同夥在台北市中山區租下1間套房，作為車手集會運作的據點，陳屹林另外買了一堆強力搖頭丸(MMA)放在桌上讓人隨便拿，某天車手同夥們都出去唱歌玩樂，陳找來莊姓女友到套房內相處一下後，因故發生爭執，莊女一氣之下，抓了一把約7、8顆強力搖頭丸就吞，沒多久開始出現幻覺、全身扭動在地上打滾的異常狀況。

但陳屹林完全不在意，到床上倒頭就睡，等到隔天請來，發現女友身體冰冷，已經知道事情不妙了，急忙打電話叫同夥回套房，目的不是要一起救女友，反而是叫同夥另外去飯店訂房間，把原先套房內的毒品、躲警用監視器等詐騙器具，全部搬走銷毀，等現場清空後，陳才打電話報警。

▲陳屹林發現女友身體冰冷後，不是找人來救，反而是要同夥幫忙清場帶走詐騙器具。（示意圖／Pixabay）

警方到場時，莊女早已氣絕多時，陳卻推稱，女友從事傳播小姐工作，可能在外面吃了藥回來發作，但陳自己驗尿有毒品反應，加上同夥說溜嘴，供出當天被叫回套房時，看到莊女已陳屍床上，還幫忙搬走詐騙器材的過程，陳男才坦承原本買了50顆強力搖頭丸要賣，不曉得莊女會一口氣吃那麼多顆，台北地檢署調查後，依轉讓二級毒品、過失致死、販毒未遂等罪起訴陳男。

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