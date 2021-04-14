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宜蘭男慘遭毒販撞倒拖上車！警汐止攻堅畫面曝　1嫌跳樓逃跑摔死

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭20多歲王姓男子買市價10多萬元毒品，被懷疑「黑吃黑」，王男13日在宜蘭市騎車先被一車先追撞、另一車再攔阻，２車多人將他擄走凌虐；警方在新北市汐止一大樓攻堅救人，逮捕6男2女，但有1嫌從6樓跳樓逃逸時不慎墜落2樓天井處，送醫不治。警依傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪全案移送偵辦。

▲▼警攻堅救人王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲警攻堅救被擄王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警攻堅救人王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，宜蘭王姓男子向連姓主嫌為首的販毒集團買10多萬元「毒咖啡包」後，因未付錢還嗆說「不爽來找我」，被懷疑「黑吃黑」，王男13日凌晨4時，在宜蘭市騎機車買菸時，先遭連姓主嫌等人所開的一輛車從後追撞，王男人車倒地後正要落跑，又遭另一輛車下來的幾名男子攔阻擄走，王男友人後來被勒索20萬。

▲▼王男騎車被撞倒後要逃跑，連姓主嫌2車攔阻後被擄走王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼王男騎車被撞倒後要逃跑，連姓主嫌2車攔阻後被擄走王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼王男（紅圈處）騎車被撞倒後要逃跑，連姓主嫌2車攔阻後擄走王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼王男騎車被撞倒後要逃跑，連姓主嫌2車攔阻後被擄走王男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方13日傍晚到新北市汐止區一大樓6樓攻堅，「不要動！趴下」，破門救出手腳都有挨打痕跡的王男，警於現場查獲犯嫌3男2女，扣押武士刀、棍棒及本票等證物，另經住戶告知，有3名男子由大廳逃逸，警周邊擴大搜捕，但無所獲。

13日21時許，宜蘭分局接獲汐止當地派出所通知，已查獲返回住所之3名犯嫌，宜蘭警員再度趕赴現場接辦，後來在於22時30分許，經由中1名犯嫌說警方攻堅當時計有4名犯嫌陸續跳樓逃逸，其中黃姓犯嫌音訊全無，警於大樓周邊擴大搜查，於22時20分許，在攻堅的大樓2樓天井發現黃嫌，但已無生命跡象。

王男被疑「黑吃黑」，遭擄前，販毒集團主嫌連男，還假報案賣面膜被王男詐欺，警找到王男時，王男否認詐欺。

▲連姓主嫌為首的販毒集團等人被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲連姓主嫌為首的販毒集團等人被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

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